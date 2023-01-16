عبدالله السعيد يغادر أرضية الملعب بعد استبداله في مباراة الزمالك وبيراميدز (فيديو)

بدا عبدالله السعيد لاعب بيراميدز غير راض تمامًا عن مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، الذي قرر استبداله أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وبعد طرد علي جبر مدافع بيراميدز في الدقيقة 11، قرر باتشيكو إخراج عبدالله السعيد، وإشراك المدافع أسامة جلال في الدقيقة 15.