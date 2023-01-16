عبدالله السعيد يغادر أرضية الملعب بعد استبداله في مباراة الزمالك وبيراميدز (فيديو)
الفريقان اتجها للشوطين الإضافيين بعد التعادل 1/1 في الشوطين الأصليين..
بدا عبدالله السعيد لاعب بيراميدز غير راض تمامًا عن مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، الذي قرر استبداله أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.
وبعد طرد علي جبر مدافع بيراميدز في الدقيقة 11، قرر باتشيكو إخراج عبدالله السعيد، وإشراك المدافع أسامة جلال في الدقيقة 15.
لكن عبدالله السعيد بدا غير راض تمامًا عن هذا القرار، وغادر أرضية استاد القاهرة الدولي غاضبًا، ولم يتوجه للجلوس على دكة البدلاء.
وسجل حسام عبدالمجيد للزمالك في الدقيقة السادسة، بضربة رأسية قوية بعد ضربة ركنية لعبها أحمد سيد زيزو.
وتعادل بيراميدز بهدف سجله وليد الكرتي في الدقيقة 55 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة عرضية من رمضان صبحي.
واتجه الفريقان للشوطين الإضافيين بعد التعادل 1/1 في الشوطين الأصليين.