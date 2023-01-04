فابيو ليما يثير القلق في معسكر منتخب الإمارات قبل خليجي 25

ويلعب منتخب الإمارات في كأس الخليج في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والكويت والبحرين.

ويستهل الأبيض مشواره في خليجي 25 بمواجهة البحرين يوم 7 يناير، ثم الكويت يوم 10 يناير، ثم قطر يوم 13 يناير، والمباريات الثلاث تقام على ملعب الميناء الأولمبي.

ونال منتخب الإمارات لقب كأس الخليج مرتين عامي 2007 و2013، علما أن البطل التاريخي للمسابقة هو منتخب الكويت بتتويجه باللقب 10 مرات.

وتضم القائمة الحالية للمنتخب الإماراتي، 23 لاعبا، وهم علي خصيف، خالد عيسى، خالد السناني، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبد السلام محمد، خالد الظنحاني، عبد العزيز هيكل، بدر ناصر، أحمد جميل، فلاح وليد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، ماجد حسن، خالد البلوشي، محمد عبد الباسط، علي صالح، حارب عبد الله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، فابيو ليما وسبيستيان تيجالي.