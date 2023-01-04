فابيو ليما يثير القلق في معسكر منتخب الإمارات قبل خليجي 25
تعرض منتخب الإمارات لضربة قوية، قبيل مشاركته في كأس الخليج "خليجي 25" التي ستقام بمدينة البصرة بالعراق.
وكشفت قناة "دبي الرياضية" تعرض فابيو ليما قائد هجوم منتخب "الأبيض لإصابة قوية"، قد تعيقه عن المشاركة في البطولة.
وأصيب فابيو ليما في العضلة الخلفية خلال تدريبات منتخب الإمارات اليوم الأربعاء، وقد يغيب عن منافسات خليجي 25.
وسيقوم اللاعب بعمل فحوصات وصور أشعة خلال الساعات القادمة، لتحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في البطولة.
ويلعب منتخب الإمارات في كأس الخليج في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والكويت والبحرين.
ويستهل الأبيض مشواره في خليجي 25 بمواجهة البحرين يوم 7 يناير، ثم الكويت يوم 10 يناير، ثم قطر يوم 13 يناير، والمباريات الثلاث تقام على ملعب الميناء الأولمبي.
ونال منتخب الإمارات لقب كأس الخليج مرتين عامي 2007 و2013، علما أن البطل التاريخي للمسابقة هو منتخب الكويت بتتويجه باللقب 10 مرات.
وتضم القائمة الحالية للمنتخب الإماراتي، 23 لاعبا، وهم علي خصيف، خالد عيسى، خالد السناني، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبد السلام محمد، خالد الظنحاني، عبد العزيز هيكل، بدر ناصر، أحمد جميل، فلاح وليد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، ماجد حسن، خالد البلوشي، محمد عبد الباسط، علي صالح، حارب عبد الله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، فابيو ليما وسبيستيان تيجالي.
ويعد عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب الوصل الحالي أبرز غيابات منتخب الإمارات في خليجي 25، بعد استبعاده لتراجع مستواه، وكذلك أحمد خليل مهاجم البطائح، وحمدان الكمالي للإصابة التي أبعدته منذ فترة طويلة.
وتم استبعاد شاهين عبد الرحمن من قائمة "الأبيض" بسبب الإصابة، وعلي مبخوت مهاجم الجزيرة، لأسباب فنية حسبما أشار مدرب الإمارات رودولفو أروابارينا.