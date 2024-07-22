بات المهاجم المغربي لنادي إشبيلية الإسباني يوسف النصيري قريبًا جدًا من التوقيع على عقد لأربع سنوات مع فنربخشه التركي وفق ما أعلنت عنه تقارير إخبارية إسبانية.

وقالت صحيفة "آس" (AS) إن نصيري الذي قضى أربع سنوات في الفريق الأندلسي سيغادر النادي بعد أن تردد اسمه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وربطته عدة تقارير متخصصة في "الميركاتو" بأندية سعودية وبفريق روما الإيطالي.

ولكن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، يستعد لخوض تجربة جديدة دون أن يغادر أوروبا وفقًا لصحيفة "أس" التي أضافت أن المدرب البرتغالي لنادي فنربخشه، جوزيه مورينهو كان وراء إقناع رئيس النادي التركي على كوك بالتعاقد مع النصيري.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تلقى يوسف النصيري عروضًا عدة من أندية سعودية براتب أكبر من ذلك الذي اُتُّفِق عليه مع إدارة فنربخشه ولكنه اختار الالتحاق بالدوري التركي.

وينتظر أن يصل المهاجم الدولي المغربي خلال الأسبوع الجاري لاجتياز الفحوصات الطبية والتوقيع على عقد مدته 4 سنوات براتب سنوي يقدر بأربعة ملايين يورو وبإجمالي قيمة مالية تصل إلى 25 مليون يورو إضافة للمكافآت.

وشارك النصيري خلال موسم 2023 ـ 2024 في 33 مباراة مع إشبيلية سجل خلالها 16 هدفًا في الدوري الإسباني.