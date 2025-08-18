النصر الأقرب للقب السوبر.. توقعات مفاجئة من أسطورة الكرة السعودية (فيديو)

كشف حسين عبدالغني، الأسطورة السابقة للكرة السعودية، عن توقعاته المثيرة حول منافسات كأس السوبر السعودي.

وتُقام غدًا الثلاثاء مباراة نصف النهائي الأولى بين النصر والاتحاد، بينما يلتقي الأهلي مع القادسية في المواجهة الأخرى، حيث يتأهل الفائزون إلى المباراة النهائية للبطولة.

توقع مثير

أكد عبدالغني في تصريحات تليفزيونية أن النصر يُعدّ المرشح الأبرز للتتويج باللقب بعد تعزيز صفوفه بشكل لافت في الميركاتو الصيفي.

وقال عبدالغني": "النصر، بعد التعزيزات الأخيرة، أصبح منافسًا قويًا، بينما يرى الأهلي في البطولة فرصة مثالية للانطلاق قبل منافسات الدوري".

وأضاف: "أما الاتحاد فهو فريق مستقر لكنه قد يواجه صعوبة أمام النصر في السوبر".

واختتم الأسطورة السعودية: "المنافسة ستكون محتدمة بين النصر والاتحاد والأهلي والقادسية، وكل فرصة متاحة، لكن بالنظر إلى الاستعدادات الأخيرة، فإن النصر يمتلك الأفضلية لرفع اللقب".