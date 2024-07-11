الزمالك يحدد شروط بيع زيزو

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، على رحيل أحمد مصطفى "زيزو"، جناح ونجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن مسؤولي النادي أبلغوا وكيل "زيزو"، بالموافقة على رحيل اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الزمالك رحب ببيع زيزو، وحدد مبلغًا لا يقل عن 6 ملايين دولار، لمن يرغب في التعاقد معه.

وأضاف: "حتى الآن لا يوجد عرض رسمي وصل للزمالك للتعاقد مع زيزو من أي نادٍ سواء في أوروبا أو الخليج".

وتابع أن زيزو يرغب في الاحتراف الخارجي خلال الفترة الحالية لعدة أسباب أهمها المقابل المادي بالنسبة للاعب.

وأتم، بأن وكيل زيزو عرض اللاعب على عدة أندية سعودية وقطرية خلال الفترة الحالية تمهيدًا لرحيله عن نادي الزمالك.

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يذكر أن زيزو البالغ من العمر 28 عامًا، يمتلك عقدًا مع نادي الزمالك يمتد حتى 2025، إذ يلعب في صفوفه منذ يناير 2019.

وشارك الجناح الدولي المصري في الموسم الحالي بواقع 29 مباراة في المسابقات كافة، ليسجل 12 هدفًا كما صنع 9 أهداف أخرى.