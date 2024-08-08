ينتظر جمهور النصر السعودي بشكل كبير المواجهة المرتقبة للفريق أمام نظيره ألميريا، التي تجمعهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب ألبوفيرا، ضمن المباريات التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025.

وكان الفريق السعودي نقل معسكره من البرتغال إلى إسبانيا، وخاض مباراة قوية أمام غرناطة، لكنها انتهت بخسارته (0-1).

وخلال معسكر البرتغال، تعادل النصر مع لوليتانو (1-1)، ثم تغلب على ماريتيمو (1-0)، وتعادل مع فارنسي (1-1)، ثم خسر أمام بورتيمونينسي (0-1) وبورتو (0-4).

ومن المنتظر أن تكون مواجهة ألميريا هي الأخيرة للنصر قبل أن يختتم الفريق معسكره، ويستعد لمباراته المرتقبة أمام التعاون يوم الـ 14 من أغسطس المقبل في كأس السوبر السعودي.

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وسيتابع جمهور "العالمي" هذا اللقاء بشغف كبير، حيث من المنتظر أن يشارك كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، في اللقاء، وإن لم يتأكد بشكل رسمي تواجده في القائمة أم لا بعد التحاقه بالمعسكر في بداية الأسبوع إلى جانب الإسباني إيمريك لابورت.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، مؤخرًا بأن رونالدو في أفضل حالة صحية وبدنية، وشارك في التدريبات الأخيرة للفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو مستعد للمشاركة في المباراة الودية ضد ألميريا، باعتبارها الاختبار الأخير قبل خوض نصف نهائي كأس السوبر السعودي ضد التعاون.

فيما يغيب عن تشكيلة البرتغالي لويس كاسترو، النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا وسامي النجعي بداعي الإصابة، وأيضًا الحارس بينتو الذي يتعافى من إصابته.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، ويمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC.