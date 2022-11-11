كارسدورب لاعب روما يرد على تصريح مورينيو بشأن "الخيانة"
قال يوهان هينكس وكيل أعمال مدافع روما ريك كارسدورب الليلة الماضية، إنه يريد تفسيرا من المدرب جوزيه مورينيو بشأن تصريحاته بأن أحد لاعبيه قد خان زملاءه في الفريق خلال التعادل 1-1 مع ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الأربعاء.
وقال مورينيو عقب المباراة، إن أحد لاعبي روما أظهر موقفا سيئا خلال التعادل على ملعب ساسولو.
وامتنع المدرب البرتغالي عن تسمية اللاعب، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أنه الهولندي كارسدورب.
وقال هينكس لمحطة (إن.إو.إس) الهولندية العامة: "نشعر بالمفاجأة من تصريحات مورينيو التي تشير إلى ريك دون أن يذكر المدرب أو روما اسم ريك. نريد تفسيرا من النادي حول كلمات المدرب وكيف فعل ذلك".
وأضاف: "هذه ليست الطريقة التي تتعامل بها مع لاعب مع روما منذ خمس سنوات".
وانضم الدولي الهولندي كارسدورب إلى روما في 2017 قادما من فينوورد وخاض 11 مباراة مع الفريق الإيطالي هذا الموسم.
تصريحات مورينيو
وقال مورينيو بعد مواجهة ساسولو: "هذا يخيب أملي لأن الجهد الذي بذله الفريق تعرض للخيانة من قبل لاعب بسبب موقف غير مهني. لقد خان الجهد الذي بذله باقي الفريق".
وعندما سئِل من هو الذي خان الفريق قال المدرب البرتغال: "لقد أخبرته بالفعل في غرفة تغيير الملابس - وهو أمر لا أفعله كثيرا لأنني عادة بعد المباريات لا أتحدث في غرفة الملابس. كان لدي 16 لاعبا الليلة الماضية وكنت سعيدا بموقف 15 منهم".
وأتم: "لكن موقفًا غير مهني وغير صحيح مقارنة بزملائه في الفريق - هذا ما يزعجني".