كارسدورب لاعب روما يرد على تصريح مورينيو بشأن "الخيانة"

قال يوهان هينكس وكيل أعمال مدافع روما ريك كارسدورب الليلة الماضية، إنه يريد تفسيرا من المدرب جوزيه مورينيو بشأن تصريحاته بأن أحد لاعبيه قد خان زملاءه في الفريق خلال التعادل 1-1 مع ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الأربعاء.

وقال مورينيو عقب المباراة، إن أحد لاعبي روما أظهر موقفا سيئا خلال التعادل على ملعب ساسولو.