لوران بلان يخشى طول فترة الإجازة قبل قيادة الاتحاد في كأس السوبر السعودي

أبدى الفرنسي لوران بلان مدرب نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين مخاوفه من أن تؤثر فترة الإجازة التي خضع لها لاعبوه طيلة أكثر من 6 أسابيع على جاهزية فريقه قبل بداية موسم جديد سيخوض فيه الفريق 4 بطولات محلية وقارية.

وبعد التتويج بلقبي المسابقتين المحليتين في موسم فرض فيه الفريق سيطرته التامة، ركن لاعبو الاتحاد إلى الراحة منذ الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي قبل استئناف التدريبات يوم الاربعاء في معسكر الفريق في جيرونا.

وقال لوران بلان في تصريحات للحساب الرسمي للاتحاد على منصة "إكس": "كان الموسم الماضي جيدا بعدما خضنا فترة إعداد رائعة، يبقى الهدف الأول في فترة التحضيرات الحالية هو استعادة اللاعبين للياقة البدنية بشكل جيد بعد أن توقف بعض اللاعبين عن التدريبات لما يزيد عن 6 أسابيع"، وفق قوله.

وقال المدرب الفرنسي الذي أعاد للاتحاد طعم الألقاب اليوم الجمعة إنه أخبر لاعبي الفريق بأن فترة الإعداد للموسم الجديد تعد مرحلة خاصة ومهمة للغاية في مشوار الفريق.

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وشدد بلان على أن "هذه الفترة مهمة للاعبين على الصعيد الفردي، وللفريق وللمدرب كذلك".

وأضاف "إنها مرحلة تتطلب الكثير من العمل، ونستثمر الكثير من الجهد في التحضير، علينا أن نتحلى بالعقلية الاحترافية وأن نكون في قمة الانضباط".

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وتابع "آمل أن يكون جميع اللاعبين حاضرين، صفوفنا ليست مكتملة بعد، هناك لاعبون سيصلون في نهاية المعسكر في إسبانيا، وآخرون سيلصون في بداية المعسكر في البرتغال، سيكون الفريق متكملا تقريبا اعتبارا من يوم 26 يوليو".

ويرى بلان بأن فترة الإعداد محورية من أجل تقديم موسم جيد، تماما كما حدث في الموسم الماضي الذي فاز فيه الاتحاد بالدوري وكأس ملك السعودية.

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وقال "آمل أن نخوض فترة إعداد مميزة مليئة بالعمل، بطبيعة الحال لدينا أيضا مباريات مميزة سنتحدث عنها لاحقا، آمل حقا أن تكون فترة التحضير جيدة لأن من يقوم بتحضير جيد غالبا ما يقدم موسما جيدا".

وقال بلان: "علينا أن نكون جاهزين لأول مباراة رسمية، ضد النصر".

ويبدأ الاتحاد بطل الثنائية في السعودية للموسم الماضي منافسات الموسم الجديد بخوض نصف نهائي كأس السوبر أمام النصر يوم 19 أغسطس المقبل في هونغ كونغ.