شروط سيد عبد الحفيظ لمناظرة ميدو

عودة الزمالك للدوري

وكان الزمالك، أعلن، عودته لاستكمال مبارياته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما قال في وقت سابق إنه لن يستكمل المنافسة وانسحب من مواجهة الأهلي؛ بسبب ما وصفه "غياب مبدأ تكافؤ الفرص".

وقال الزمالك عبر صفحته على "فيسبوك": "بعد دراسة وتقييم شامل للموقف قرر مجلس (الإدارة) بالنظر للخطوات الإيجابية التي تحققت إثر وقفتنا الحاسمة وما تلقيناه من تعهدات، التعاون مع تلك الخطوات والعودة لاستكمال مباريات الدوري".

وكان الزمالك قد أصدر بيانا في وقت سابق طلب فيه التحقيق العاجل مع طاقم التحكيم الذي أدار مباراته مع المصري البورسعيدي؛ بسبب "مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد" بعد خسارته 2-1.

وأكد أنه "لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية".

وانسحب الزمالك من مواجهة الأهلي التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الماضي اعتراضا على عدم خوض منافسه التقليدي لمبارياته المؤجلة وفقا للترتيب المعلن سابقا أثناء إجراء قرعة الدوري.

ويحتل الزمالك، الذي يواجه سيراميكا كليوباترا، اليوم السبت، المركز العاشر في الدوري وله 34 نقطة من 21 مباراة.

ويتأخر الزمالك، الذي فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بفارق 28 نقطة عن بيراميدز متصدر الدوري الذي خاض 25 مباراة.