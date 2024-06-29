شروط سيد عبد الحفيظ لمناظرة ميدو
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي المصري، عن شروطه لمناظرة أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.
وكان ميدو قد طالب بمناظرة عبد الحفيظ مع الإعلامي إبراهيم فايق كما فعل مع المحلل الرياضي أحمد عفيفي.
وكان أحمد حسام ميدو، قد حل ضيفا في برنامج "الكورة مع فايق"، وواجه عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، فيما واجه سيد عبد الحفيظ الإعلامي أحمد عفيفي، في وقت سابق.
وخلال حلوله ضيفا على قناة "إم بي سي مصر 2"، تم توجيه سؤال لعبد الحفيظ هل هو جاهز لمناظرة ميدو أم لا، ليجيب: "ميدو شخصية معروفة ويتحدث جيدًا، أوقات يكون لديه تضارب في التصريحات، لكن أنا أحترمه، موضوع المناظرات على نفس الموضوع قتل بحثًا ممكن نطرح أمور جديدة وليس شرطًا من يفوز ومن يخسر، آن الآوان أن تتغير العقول والناس تشاهد أمورا جديدة إيجابية بغض النظر مين كسب أو خسر".
وبسؤاله عن رده على تعليق ميدو بشأن جملة "أنا جامد"، التي أثارت حفيظة نجم الزمالك السابق، أشار: "الجمودية بإدارتك وفكرك ومبادئك وتربيتك، أنت جامد لهذا السبب، (أنت جامد عشان بتعرف تاخد الدوري ولا عشان الدوري بيجيلك، هو مش إرث شرعي)، البطولات ليست إرثًا، بل تحضير جيد وإدارة جيدة".
وتابع: "أنا مستعد لمواجهة ميدو ولكن بشرط أن تكون هناك أمور مطروحة جديدة، وسنفيد إحنا الاثنين المشاهدين".
وعن موقفه من مناظرة ميدو، أوضح عبد الحفيظ: "على الرحب والسعة وفي أي وقت ولكن لسه وقتها لم يأت بعد".
وعن رأيه في موقف الزمالك من أزمة الانسحاب من مواجهة القمة، شدد: "لا يوجد أحد يريد مصلحة الزمالك قدر مجلس إدارته، وأنا لن يكون قلبي عليهم أكثر منهم، هم كانوا يريدون عمل وقفة سواء كانت منطقية أم لا، هم أخذوا موقفًا وكان لهم حق في نقطة مهمة وهي الاعتراض على التحكيم، أما باقي الطلبات فهي غير منطقية".
عودة الزمالك للدوري
وكان الزمالك، أعلن، عودته لاستكمال مبارياته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما قال في وقت سابق إنه لن يستكمل المنافسة وانسحب من مواجهة الأهلي؛ بسبب ما وصفه "غياب مبدأ تكافؤ الفرص".
وقال الزمالك عبر صفحته على "فيسبوك": "بعد دراسة وتقييم شامل للموقف قرر مجلس (الإدارة) بالنظر للخطوات الإيجابية التي تحققت إثر وقفتنا الحاسمة وما تلقيناه من تعهدات، التعاون مع تلك الخطوات والعودة لاستكمال مباريات الدوري".
وكان الزمالك قد أصدر بيانا في وقت سابق طلب فيه التحقيق العاجل مع طاقم التحكيم الذي أدار مباراته مع المصري البورسعيدي؛ بسبب "مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد" بعد خسارته 2-1.
وأكد أنه "لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية".
وانسحب الزمالك من مواجهة الأهلي التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الماضي اعتراضا على عدم خوض منافسه التقليدي لمبارياته المؤجلة وفقا للترتيب المعلن سابقا أثناء إجراء قرعة الدوري.
ويحتل الزمالك، الذي يواجه سيراميكا كليوباترا، اليوم السبت، المركز العاشر في الدوري وله 34 نقطة من 21 مباراة.
ويتأخر الزمالك، الذي فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بفارق 28 نقطة عن بيراميدز متصدر الدوري الذي خاض 25 مباراة.