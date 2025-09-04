logo
رياضة

الجزائر تقترب من مونديال 2026 بعد الفوز على بوتسوانا

الجزائر تقترب من مونديال 2026 بعد الفوز على بوتسوانا
من مباراة الجزائر ضد بوتسواناالمصدر: حساب المنتخب الجزائري على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 9:11 م

اقترب المنتخب الجزائري من الحصول على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مهمًا على ضيفه منتخب بوتسوانا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات الإفريقية.

أخبار ذات علاقة

لاعبو الجزائر قبل مواجهة بوتسوانا

ملخص وأهداف ونتيجة مباراة الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم

 

بدأت المواجهة بسيطرة أصحاب الأرض، وترجموا تفوقهم في الدقيقة 33 عندما أرسل رامي بن سبعيني كرة عرضية متقنة، ارتقى لها محمد الأمين عمورة، وحولها برأسية قوية ووضعها في الشباك معلنًا عن الهدف الأول. 

لكن رد بوتسوانا جاء سريعًا، فقد تمكن تيبوجو في الدقيقة 43 من إدراك التعادل بتسديدة مباشرة بعد متابعة عرضية من زميله، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

 

 

 

في الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للجزائر بالمهاجم بغداد بونجاح، الذي نجح في إعادة التقدم لمنتخب بلاده بالدقيقة 71، بعدما تابع تمريرة عرضية من محمد الأمين عمورة وسددها بلمسة واحدة داخل المرمى.

واختتم بغداد بونجاح أهداف المنتخب الجزائري بالهدف الثالث بتسديدة رائعة قبيل صفارة النهاية.

 

 

أخبار ذات علاقة

لاعبو المنتخب الجزائري

نجم منتخب الجزائر يكشف سبب سقوط صفقة انتقاله إلى بنفيكا

 

بهذا الانتصار رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن موزمبيق صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة مع مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد بوتسوانا عند 9 نقاط في المركز الثالث.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC