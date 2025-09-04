الجزائر تقترب من مونديال 2026 بعد الفوز على بوتسوانا

اقترب المنتخب الجزائري من الحصول على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مهمًا على ضيفه منتخب بوتسوانا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات الإفريقية.

بدأت المواجهة بسيطرة أصحاب الأرض، وترجموا تفوقهم في الدقيقة 33 عندما أرسل رامي بن سبعيني كرة عرضية متقنة، ارتقى لها محمد الأمين عمورة، وحولها برأسية قوية ووضعها في الشباك معلنًا عن الهدف الأول.

لكن رد بوتسوانا جاء سريعًا، فقد تمكن تيبوجو في الدقيقة 43 من إدراك التعادل بتسديدة مباشرة بعد متابعة عرضية من زميله، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

في الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للجزائر بالمهاجم بغداد بونجاح، الذي نجح في إعادة التقدم لمنتخب بلاده بالدقيقة 71، بعدما تابع تمريرة عرضية من محمد الأمين عمورة وسددها بلمسة واحدة داخل المرمى.

واختتم بغداد بونجاح أهداف المنتخب الجزائري بالهدف الثالث بتسديدة رائعة قبيل صفارة النهاية.

بهذا الانتصار رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن موزمبيق صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة مع مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد بوتسوانا عند 9 نقاط في المركز الثالث.