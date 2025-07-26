عقوبات صادمة.. ما القرارات المحتملة بعد توقّف مباراة أهلي طرابلس وأهلي بنغازي؟

أججت مباراة النادي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي الدوري الليبي للمحترفين أول أزمات مرحلة سداسي التتويج التي انطلقت منافساتها أمس الجمعة في مدينة ميلانو الإيطالية.

وبعد نحو أسبوعين من الجدل والتكهنات بشأن عبور مباريات سداسي التتويج بدوري المحترفين لموسم 2024 ـ 2025، "أزمة التأشيرات" وهواجس ظروف الإقامة والتدريبات في ميلانو، جاءت مباراة القمة بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي لتعمق الأزمة وتضع اتحاد الكرة أمام ملف ثقيل وقضية شائكة في مفتتح المنافسات.

وتوقفت المباراة بعد أن اقترب شوطها الأول من النهاية، نتيجة رفض مسؤولي النادي الأهلي بنغازي ولاعبيه وجهازه الفني استئناف المواجهة بعد طرد المدرب ناصر الحضيري من قبل الحكم.

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وبعد محاولات مضنية لإعادة الأمور إلى هدوئها، عقب رفع البطاقة الحمراء في وجه ناصر الحضيري بسبب حركة لا أخلاقية، أعلن الحكم عن إيقاف المباراة وأطلق صافرة النهاية بعد أقل من 45 دقيقة كانت مليئة بالاحتجاجات.

وتقدم الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بهدفين دون مقابل في أقل من نصف ساعة، لكن لاعبي ومدرب الأخير احتجوا على صافرة الحكم الإيطالي وطالبوا بالعودة إلى تقنية الفيديو المساعد في أكثر من مناسبة.

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وتواصل احتجاج الأهلي بنغازي بعد قرار الحكم عدم العودة للفار، وهو ما اعتبره مسؤولو فريق بنغازي ذريعة من طاقم الحكام لكون تقنية الفيديو المساعد كانت معطبة ولا تعمل.

وبعد أن تعذر إقناع فريق الأهلي بنغازي بالعودة في الشوط الثاني، أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا في ورقة المبارة انسحاب الفريق حينما كانت النتيجة (2 ـ 0).

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وقالت مصادر قريبة من الدوري الليبي إن لجنة المسابقات ولجنة الانضباط في الاتحاد الليبي لكرة القدم ستجتمعان اليوم السبت لتضع أمامها أول الملفات الشائكة في سداسي التتويج.

وينتظر أن تتم الاستعانة بتقرير حكام المباراة وأيضا تقرير مراقب المباراة ومندوب اتحاد الكرة الذي سيحضر اجتماع اللجنتين في حين ينتظر أن يتم اتخاذ قرارات آنية قبل الجولة الثانية من المنافسات.

ووفقا للمصادر ذاتها، سيتم اعتماد فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي (3 ـ 0) جزائيا بعد انسحاب الأخير، ومنح نقاط المباراة الثلاث لفريق العاصمة.

أما ثاني القرارات فهي معاقبة مدرب الأهلي بنغازي ناصر الحضيري بالإيقاف لمباراتين مع خطية مالية، فيما سيتم إصدار قرار بشأن المدرب المساعد للأهلي بنغازي عادل الشاعري بحسب ما ورد في ورقة المباراة.

وكشفت بعض المصادر أن لجنة المسابقات لن تخصم نقاطا من رصيد الأهلي بنغازي مثلما تم الترويج له، لكن مع ذلك سيتم التوقيع على التزام من الفريق باستكمال منافسات الدوري في إطار من احترام المنافس والمسابقة والاتحاد الليبي على حد السواء.

وبدوره، سيجتمع مجلس إدارة الأهلي بنغازي لاتخاذ موقف رسمي والإعلان عن رده تجاه ما حصل في مباراة الأهلي طرابلس.