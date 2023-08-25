الدوري السعودي: رباعية للاتحاد والهلال في شباك الرياض والرائد.. وفوز عسير للأهلي أمام الأخدود

ميتروفيتش يقود الهلال إلى الفوز 4-صفر على الرائد

سجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفه الأول مع الهلال في ظهوره الأول مع الفريق ليضعه على الطريق للفوز 4-صفر على الرائد رغم بدايته البطيئة في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس.

وأضاف سالم الدوسري هدفين آخرين، وأحرز عبد الله الحماد هدفًا رابعًا لصالح الهلال في الشوط الثاني من المباراة التي أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين بعد طرد سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وعمر جونزاليس.

وشهدت المباراة الظهور الأول للحارس المغربي ياسين بونو الذي انتقل إلى الهلال قادمًا من إشبيلية، وتصدى لفرصتين خطيرتين في بداية الشوط الثاني.

وبهذا يعود الهلال إلى درب الانتصارات بعد تعادلهفي الجولة الماضية 1-1 مع الفيحاء ليصعد إلى المركز الثاني بسبع نقاط بفارق نقطتين خلف الاتحاد حامل اللقب والمتصدر.