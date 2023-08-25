الدوري السعودي: رباعية للاتحاد والهلال في شباك الرياض والرائد.. وفوز عسير للأهلي أمام الأخدود
سجل كريم بنزيما أول أهدافه في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، كما صنع هدفًا آخر ليقود الاتحاد للفوز 4-صفر على مضيفه الرياض في مباراة شهدت تسجيل عبد الرزاق حمد الله لهدفين اليوم الخميس.
كما فاز الهلال على الرائد برباعية نظيفة أيضًا في نفس الجولة.
منح بنزيما المقدمة للاتحاد في الدقيقة 17، وعزَّز حمد الله بالهدف الثاني من ركلة جزاء بعدها 8 دقائق قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
واختتم صالح العمري أهداف فريقه قرب النهاية.
ورفع الاتحاد حامل اللقب رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر بالعلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن الأهلي غريمه المحلي.
بينما تجمد رصيد الفريق الصاعد لدوري الأضواء عند 4 نقاط في المركز التاسع.
ميتروفيتش يقود الهلال إلى الفوز 4-صفر على الرائد
سجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفه الأول مع الهلال في ظهوره الأول مع الفريق ليضعه على الطريق للفوز 4-صفر على الرائد رغم بدايته البطيئة في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس.
وأضاف سالم الدوسري هدفين آخرين، وأحرز عبد الله الحماد هدفًا رابعًا لصالح الهلال في الشوط الثاني من المباراة التي أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين بعد طرد سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وعمر جونزاليس.
وشهدت المباراة الظهور الأول للحارس المغربي ياسين بونو الذي انتقل إلى الهلال قادمًا من إشبيلية، وتصدى لفرصتين خطيرتين في بداية الشوط الثاني.
وبهذا يعود الهلال إلى درب الانتصارات بعد تعادلهفي الجولة الماضية 1-1 مع الفيحاء ليصعد إلى المركز الثاني بسبع نقاط بفارق نقطتين خلف الاتحاد حامل اللقب والمتصدر.
كيسي يقود الأهلي لفوز صعب على الأخدود الشجاع
في المباراة الثالثة سجل فرانك كيسي هدفا قاتلا بالرأس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الأهلي للفوز 1-صفر على الأخدود الشجاع.
واستبسل الأخدود دفاعيا في مباراة قوية شهدت إلغاء هدف للبرازيلي روبرتو فيرمينو في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني إضافة إلى إجراء الفريقين ثلاثة تغييرات اضطرارية لقوة الالتحامات.
وخرج مصلح الشيخ وزياد الجهني للإصابة من الأهلي بينما غادر عبد الرحمن الريو لاعب الأخدود الملعب لنفس السبب.
ويحتل الأهلي المركز الثاني بتسع نقاط متساويا مع الاتحاد حامل اللقب والمتصدر، بعد أن حافظ على العلامة الكاملة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .