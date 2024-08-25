تعاقد الأهلي المصري مع اللاعب موفق رامي مهاجم فيلاسار دي مار الإسباني لمدة 5 مواسم قادمة.

ووقع اللاعب صاحب الـ19 عامًا، اليوم الأحد، بحضور وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين لينضم لفريق الشباب مواليد 2005 على أن يُتَابَع من جانب الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري مارسيل كولر.

ولعب موفق رامي في صفوف قطاع الناشئين في نادي زد قبل الرحيل للاحتراف في نادي جرانويرس الإسباني، ثم رحل إلى فريق فيلاسار دي مار قبل الانضمام للأهلي.

ويضم فريق الشباب بالنادي الأهلي تحت 19 عامًا بعض اللاعبين المميزين الذين صعدوا أخيرا للفريق الأول، وشاركوا في بعض مباريات الدوري المصري بعد حسم اللقب، وعلى رأسهم محمد عبد الله ويوسف سيد عبد الحفيظ.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء تجمعه للإعداد للموسم الجديد يوم 1 سبتمبر المقبل.

ويفتتح الأهلي موسمه بمواجه جورماهيا الكيني على ملعب الأخير أحد أيام 13 و14 و15 سبتمبر المقبل، ثم يستضيف المنافس ذاته بالقاهرة أحد أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته في دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في المملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر المقبل في كأس السوبر الإفريقي.