حسمت.. الهلال يتفق على ضم داروين نونيز بمبلغ خرافي

كشف الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو، المختص بأخبار سوق الانتقالات، عن آخر تطورات سعي نادي الهلال السعودي للتعاقد مع داروين نونيز، نجم ليفربول، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى ليفربول، الذي تعاقد مؤخراً مع هوغو إيكيتيكي، للتخلص من نونيز، بعدما أكدت عدة مصادر مؤخراً خروجه من حسابات المدرب الهولندي آرني سلوت.

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ودخل نونيز دائرة اهتمامات عدة أندية، أبرزها الهلال الذي أصبح يتصدر سباق التعاقد معه، بجانب أندية أخرى منها أتلتيكو مدريد الإسباني وميلان.

وقال دي مارزيو عبر حسابه على منصة "إكس": "توصل ليفربول ونادي الهلال إلى اتفاق بلغت قيمته نحو 65 مليون يورو شاملة المكافآت".

وأضاف: "وقبل أن يقرر الانتقال إلى السعودية، قدّم المهاجم الأورغوياني مطالب مالية كبيرة من حيث الراتب، وهو ما وافق عليه النادي الذي يقوده الإيطالي سيموني إنزاغي تقريباً بشكل كامل، ويُجرى حالياً الانتهاء من التفاصيل التعاقدية، قبل الخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع العقود".

وشدّد دي مارزيو: "بشكل عام، فإن هذه الأرقام تُعد خارج قدرة السوق الإيطالي، وخاصةً نادي ميلان، الذي كان يُعتبر الأكثر اهتماماً باللاعب".

وكان نونيز قد انضم إلى ليفربول في صيف 2022 قادماً من بنفيكا البرتغالي مقابل 85 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2028.

وشارك اللاعب الأوروغواياني في 47 مباراة مع "الريدز" على مدار الموسم المنصرم، سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلها.