مورينيو يتلقى عرضًا مفاجئًا
تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو عرضًا مفاجئًا، من نادي سيلتيك الأسكتلندي، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، بعد رحيله عن ذئاب روما.
المدرب الأسطوري، الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات مع تشيلسي، حاليًا بدون نادٍ بعد رحيله عن روما في يناير.
ووفقًا لشبكة (talkSPORT) فإنه في الأيام القليلة الماضية، وصل عرض من سيلتيك الأسكتلندي إلى مورينيو.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين في نادي سيلتيك بأنهم اختاروا مورينيو؛ لأنهم يعتقدون أنه "الشخص المميز" الذي سيجلب "السحر" لكرة القدم الاسكتلندية.
جوزيه مورينيو وصلته عروض من أندية كبرى في الفترة الأخيرة، على رأسها إنتر ميلان وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.
وينتظر مورينيو من أجل دراسة جميع العروض المقدمة إليه قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن خطوته المقبلة.
وفاز مورينيو بـ 26 بطولة كبرى خلال مسيرته التدريبية، وكان أبرزها فتراته مع بورتو وتشيلسي وريال مدريد.
كما فاز مورينيو بلقب الدوري الأوروبي في موسمه الأول وأول لقب لروما منذ 11 عامًا ليضيفه إلى مجموعته اللامعة التي تتضمن لقبين في دوري أبطال أوروبا.