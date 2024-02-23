مورينيو يتلقى عرضًا مفاجئًا

المدرب الأسطوري، الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات مع تشيلسي، حاليًا بدون نادٍ بعد رحيله عن روما في يناير.

ووفقًا لشبكة (talkSPORT) فإنه في الأيام القليلة الماضية، وصل عرض من سيلتيك الأسكتلندي إلى مورينيو.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين في نادي سيلتيك بأنهم اختاروا مورينيو؛ لأنهم يعتقدون أنه "الشخص المميز" الذي سيجلب "السحر" لكرة القدم الاسكتلندية.

جوزيه مورينيو وصلته عروض من أندية كبرى في الفترة الأخيرة، على رأسها إنتر ميلان وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.