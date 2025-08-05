طلب رقما مستحيلا.. مارسيليا يصدم النصر السعودي

كشف الإعلامي الرياضي فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن آخر تطورات سعي إدارة النصر السعودي للتعاقد مع الإنجليزي ماسون غرينوود، نجم مارسيليا الفرنسي، حيث يرغب في ضمه خلال هذا الصيف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن كريستيانو رونالدو، قائد النصر، يتطلع إلى انضمام عنصر هجومي مميز جديد إلى فريقه بعدما نجح في التعاقد مع مواطنه جواو فيليكس من تشيلسي.

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وأوضحت أن رونالدو، والنادي السعودي نفسه، مهتمان بشدة بخدمات غرينوود للموسم المقبل، حيث يرغب المهاجم البرتغالي في ضم لاعب بمستوى عالٍ من أجل بناء فريق هجومي قوي جدًّا للموسم الجديد.

فيما ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن مارسيليا غير مستعد لبيع غرينوود خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وكان غرينوود هدفًا للانضمام للدوري السعودي الصيف الماضي، ولكن رغبته في الاستمرار بأوروبا حالت دون انتقاله.

وقدَّم اللاعب موسمًا رائعًا مع مارسيليا ليقوده للعودة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا من جديد.

وسجل غرينوود 21 هدفًا، وصنع 6 أخرى الموسم الماضي مع مارسيليا خلال 36 مباراة.

من جانبه، قال رومانو في تصريحات تلفزيونية، إن "احتمالات انتقال غرينوود للنصر لا يتعدى 10%، وبحسب ما ذكر لي فإن سعر اللاعب في الوقت الحالي يعتبر مستحيلًا بالنسبة للنصر، بل حتى لأندية السعودية، التعاقد مع لاعب بهذا المستوى في الوقت الحالي ليس أمرًا سهلًا كمفتاح أساسي لمشروع المدرب دي زيربي في مارسيليا".

وغاب غرينوود عن الملاعب منذ يناير 2022 بعد اتهامه في قضية اغتصاب، قبل أن يتم إسقاط جميع التهم عنه في فبراير 2023.

وانضم النجم الإنجليزي إلى خيتافي الإسباني موسم 2023 - 2024، ثم انتقال إلى مارسيليا في الموسم التالي 2024 - 2025.

ولعب غرينوود بصحبة رونالدو في فريق مانشستر يونايتد موسم 2021 - 2022.