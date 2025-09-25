قبل الديربي.. نجم أتلتيكو يتوعد ريال مدريد

كتب - نور الدين ميفراني

استعاد أتلتيكو مدريد عافيته وحقق فوزا صعبا على رايو فاليكانو، بنتيجة "3-2"، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، على ملعب ميتروبوليتانو.

ويعد هذا الفوز الثاني فقط لأتلتيكو في جميع المسابقات هذا الموسم، ليحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني برصيد تسع نقاط، متأخرا بفارق تسع نقاط عن المتصدر ريال مدريد، الذي سيواجهه في قمة العاصمة الإسبانية، يوم السبت.

وتألق النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز في المباراة وسجل "هاتريك" قاد به فريقه أتلتيكو مدريد للفوز ليصل للهدف الرابع هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في قائمة ترتيب الهدافين، خلف الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد.

ويستضيف أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد، السبت المقبل، بملعب واندا ميتروبوليتانو في قمة الجولة السابعة، ويسعى لإيقاف مسيرة جاره المتألق هذا الموسم بـ6 انتصارات والعلامة الكاملة مكنته من تصدر الدوري الإسباني بـ18 نقطة.

وتوعد نجم أتلتيكو مدريد وهدافه الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريز ريال مدريد، وقال بعد تسجيله "هاتريك" في مرمى رايو فاليكانو: "سنقدم كل شيء للحصول على النقاط الثلاث ضد ريال مدريد".

وأضاف: "كنا بحاجة ماسة للحصول على ثلاث نقاط وبناء الثقة من خلال الفوز بمباراة، ومن الرائع أننا فعلنا ذلك، كنا نلعب بشكل جيد من قبل، لكن بعض التفاصيل الصغيرة كانت تعيقنا وتمنعنا من تحقيق نتائج أفضل. علينا مواصلة العمل الجاد للاستمرار في سلسلة الانتصارات خلال مباراة القمة".

وتابع: "سنلعب ضد ريال مدريد على أرضنا وأمام جماهيرنا الذين كانوا مذهلين أمس، ستكون مباراة رائعة وسنبذل كل ما لدينا للحصول على النقاط الثلاث".

وأشاد الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بمواطنه النجم خوليان ألفاريز، قائلا: "الفاريز أفضل لاعب لدينا نحتاج أن يكون في أفضل حالاته، يجب علينا مساعدته ليبقى سعيدًا في أتلتيكو مدريد لفترة طويلة وعلينا الاعتناء به".

وعن مباراة الديربي، قال المدرب الأرجنتيني:"ستكون مواجهة رائعة ضد فريق يؤدي بشكل جيد، سيكون خصمًا صعبًا".