أثار ثلاثة لاعبين من ريال مدريد جدلا واسعا وضجة كبرى على منصات التواصل الاجتماعي بعدما ظهروا في مقطع فيديو على منصة "تويتر" فيما أشارت عديد المصادر إلى أن مقطع الفيديو تضمن سؤالا للاعبين حول: من الأفضل بين رونالدو وميسي الغريمين السابقين في ريال مدريد وبرشلونة.

وظهر كل من النجم الكرواتي لوكا مودريتش وزميلاه الألماني أنطونيو روديغر والبلجيكي تيبو كورتوا، وهم يقفون وراء بعضهم البعض فيما تظهر على الشاشة بعض الأشكال والصور والشعارات التي يختار اللاعبون الثلاثة واحدة منها.

وتضمن الفيديو اختيارات لأندية في كرة السلة أو لأفلام كرتون أو لرياضات وغيرها على أن يأخذ كل لاعب اتجاها نحو اختيار واحد يريده.

وبدا أن سؤال اختيار الأفضل بين النجم البرتغالي وأسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو وغريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة قد آل لمصلحة الأخير رغم أن مودريتش وروديغر وكورتوا يلعبون للريال، بل أن الحارس البلجيكي والقائد الكرواتي لعبوا جنبا إلى جنب مع رونالدو وعاشوا تحت ظلال ألقابه وإنجازاته في كثير من المسابقات.

وأثار ثلاثي ريال مدريد بذلك الفيديو الذي يظهر تفضيلهم لميسي على رونالدو جدلا واسعا لكن بالبحث تبين أن الفيديو مفبرك وأن ظهور مودريتش وكورتوا وروديغر كان من أجل لعبة أخرى لا علاقة لها بالمقارنة بين ميسي ورونالدو.

ويشار إلى أن المنافسة بين رونالدو وميسي في ريال مدريد وبرشلونة استمرت طيلة 9 سنوات كاملة وذلك بين 2009 تاريخ انتقال كريستيانو رونالدو إلى الفريق الملكي وحتى رحيله عن النادي في 2018.