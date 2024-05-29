رسميا.. برشلونة يعلن تعيين هانزي فليك مدربا للفريق (فيديو)

وخلال الفيديو قال فليك لجماهير برشلونة :"هذه لحظتنا".

وقبل إعلان تعيين فليك، نشر برشلونة بيانا بشأن تشافي، قال خلاله: "توصل نادي برشلونة وتشافي هيرنانديز إلى اتفاق بشأن فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والذي كان يربط المدرب وطاقمه بالنادي حتى نهاية موسم 2024-2025".

وأضاف: "يعرب نادي برشلونة عن خالص شكره وامتنانه للمدرب تشافي وكافة أعضاء طاقمه الفني على كل ما قدموه من تفان وعمل وجهد خلال هذه الفترة، وكذلك على ما أبدوه من تسهيلات لفسخ العقد، نتمنى لتشافي كل التوفيق والنجاح في المستقبل".

وسيكون فليك أول مدرب ألماني يتولى قيادة البارسا بعد 41 عاما، وتحديدا منذ تواجد أودو لاتيك خلال الفترة من 1981 حتى 1983.

وأوضحت تقارير سابقة أن فليك، سيتقاضى راتبا منخفضا نسبيا في برشلونة يصل إلى 3 ملايين يورو سنويا.

ولم يدرب فليك أي ناد منذ إقالته من تدريب ألمانيا في سبتمبر أيلول 2023 وسيكلف بمهمة إنعاش حظوظ برشلونة بعدما أخفق العملاق الكتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم تحت قيادة تشافي هرنانديز الذي أقيل يوم الجمعة.