إسرائيل تنفذ تفجيرا جديدا في جنوبي لبنان
أول ظهور لنجم مانشستر يونايتد مع صديقة مبابي السابقة (صور)
إرم نيوز
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 10:01 م

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

ظهر الأوروغوياني مانويل أوغارتي، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع الصديقة السابقة للاعب الفرنسي كليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني الحالي وزميله السابق في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشُوهد أوغارتي وشريكته الجديدة، جورجيا ماي هيث وهما يتسوقان في ويتروز.

 جورجيا ماي هيث، البالغة من العمر 27 عامًا، مؤثرة بريطانية ولديها أكثر من 230 ألف متابع على "إنستغرام" ، وتُقسّم وقتها بين المملكة المتحدة وأستراليا، وتنشر محتوىً عن الموضة والجمال.

وكانت المؤثرة البريطانية على علاقة مع نجم ريال مدريد الحالي الفرنسي كليان مبابي ما بين 2021 و2024، بينما لعب مانويل أوغارتي برفقة المهاجم الفرنسي لمدة موسم، وشاركا سويا في 34 مباراة.

انضم أوغارتي، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى مانشستر يونايتد قادمًا من باريس سان جيرمان، صيف 2024، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني.

 أخفى الدولي الأوروغوياني علاقته بالمؤثرة البريطانية جورجيا ماي هيث الحبيبة السابقة لزميله في باريس سان جيرمان، لكنه في الشهر الماضي، وضع حداً لأشهر من التكهنات والشائعات عندما نشر صورة له، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، برفقة صديقته البريطانية وهما يقضيان عطلتهما.

وأضاف اللاعب صورة لجورجيا ماي إلى جانب رمز قلب في تعليق على صورة للثنائي وهما يستمتعان بوقتهما على متن يخت أثناء عطلتهما في إسبانيا.

 ويبدو أن العلاقة لن تترك خلافات  بين أوغارتي وزميله السابق، حيث أبدى حساب مبابي إعجابه بمنشور الثنائي على إنستغرام.

