ديوكوفيتش يرد على مخاوف الإصابة قبل أستراليا المفتوحة للتنس: سأكون بخير
يتوقع نوفاك ديوكوفيتش أن يعود بكامل لياقته قبل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الأسبوع المقبل، بعدما حرمته إصابة في المعصم من تقديم أفضل مستوياته خلال الخسارة 6-4 و6-4 أمام أليكس دي مينو، اليوم الأربعاء.
وتجرع ديوكوفيتش هزيمته الأولى في أستراليا منذ ست سنوات، إذ قاد دي مينو الفريق المضيف للفوز 2-صفر على صربيا في دور الثمانية لكأس يونايتد للتنس للفرق المختلطة.
وقال ديوكوفيتش، الذي خضع لعلاج في معصمه لليوم الثاني على التوالي، في مؤتمر صحفي: "كنت أعلم أنه ربما لن أكون جاهزا بنسبة مئة في المئة من الناحية البدنية والنفسية والذهنية في الأسبوع الافتتاحي للموسم، كما لم أتوقع ما حدث أيضا".
وأضاف: "لم أكن في مستواي، لكن كان مجرد أحد تلك الأيام التي لم أشعر فيها بأنني في أفضل حال بالملعب، وكان خصمي يلعب بشكل جيد جدا".
ومع ذلك، بدا اللاعب الفائز بلقب أستراليا المفتوحة عشر مرات متفائلا بشأن التغلب على إصابة المعصم قبل أول بطولة كبرى هذا الموسم.
وقال ديوكوفيتش: "لأكون صادقا، أعتقد أنني سأكون بخير.. إصابة المعصم كان لها تأثير كبير، خاصة على الضربات الأمامية والإرسال، لكن لدي متسع من الوقت، أعتقد أن لدي ما يكفي لإعداد نفسي بالشكل المناسب قبل بطولة أستراليا المفتوحة".
وأضاف: "الموقف ليس غريبا بالنسبة لي، ليس أمرا غير مألوف، مررت بهذا النوع من المواقف عدة مرات وأعرف ما يجب عليّ فعله مع فريقي لأصل للاستعداد الكامل.. آمل ألا أتعرض للإصابة هذه المرة.. هذا ما سنعمل عليه لجعل جسدي في حالة مناسبة والحالة الأمثل، على أمل أن أتمكن من تقديم أداء على مستوى مرتفع طوال بطولة أستراليا المفتوحة بأكملها".
وتقام بطولة أستراليا المفتوحة 2024 في الفترة من 14 إلى 28 يناير كانون الثاني الجاري.