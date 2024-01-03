ديوكوفيتش يرد على مخاوف الإصابة قبل أستراليا المفتوحة للتنس: سأكون بخير

وتجرع ديوكوفيتش هزيمته الأولى في أستراليا منذ ست سنوات، إذ قاد دي مينو الفريق المضيف للفوز 2-صفر على صربيا في دور الثمانية لكأس يونايتد للتنس للفرق المختلطة.

وقال ديوكوفيتش، الذي خضع لعلاج في معصمه لليوم الثاني على التوالي، في مؤتمر صحفي: "كنت أعلم أنه ربما لن أكون جاهزا بنسبة مئة في المئة من الناحية البدنية والنفسية والذهنية في الأسبوع الافتتاحي للموسم، كما لم أتوقع ما حدث أيضا".

وأضاف: "لم أكن في مستواي، لكن كان مجرد أحد تلك الأيام التي لم أشعر فيها بأنني في أفضل حال بالملعب، وكان خصمي يلعب بشكل جيد جدا".