مذهل مهاريا.. ماذا قدم المصري هيثم حسن أمام برشلونة؟

فاز برشلونة على ريال أوفييدو 3-1 برسم الجولة السادسة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى ليعزز مركزه الثاني ويقلص الفارق عن ريال مدريد المتصدر إلى نقطتين.

وتقدم ريال أوفييدو عبر ألبيرتو رينا في الدقيقة 33 قبل أن يقلب برشلونة النتيجة ويسجل 3 أهداف عبر إيريك غارسيا في الدقيقة 56 وروبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 70 ورونالد أراوخو في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة مشاركة المصري هيثم حسن أساسيا برفقة ريال أوفييدو وقدم مستوى مقبولا بالنظر لمواجهة فريق يستحوذ على الكرة ويجبر المنافس على الدفاع أغلب أطوار المباراة.

وشارك الجناح البالغ من العمر 23 سنة في 65 دقيقة خلال المباراة ولمس الكرة 23 مرة ولم يسجل أو يصنع، كما أنه لم يسدد أي تسديدة على المرمى المنافس.

أخبار ذات علاقة الديك الذي أصبح فرعوناً.. من هو هيثم حسن نجم منتخب مصر الجديد؟

ونجم هيثم حسن في مراوغتين من أصل 4 محاولات وفاز بـ3 التحامات أرضية من أصل 7، كما مرر بنجاح كرتين طويلتين بدقة من أصل محاولتين ومرر عرضية دقيقة من محاولة واحدة، كما فقد الاستحواذ على الكرة 12 مرة.

وحصل هيثم حسن على تقييم بلغ 6.7/10 وهو تقييم جيد بين لاعبي ريال أوفييدو.

هيثم حسن قرر أخيرا تمثيل منتخب مصر لكون والده مصريًا رغم كونه ولد في فرنسا.

أخبار ذات علاقة نجم الأهلي.. أول ضحايا انضمام هيثم حسن لمنتخب مصر

وينتظر أن يكون نجم ريال أوفييدو حاضرا في التجمعات القادمة لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام حسن.

مذهل مهاريا

وقال المحلل السعودي خالد القحطاني: "هيثم حسن فنان، في أغلب الثنائيات التي دخلها مع جيرارد مارتن تجاوزه، سرعته بالكورة مذهلة، مصري، مثل منتخبات فرنسا السنية

عمره 23 سنة .. هذه أول مرة اشاهده، لكنه مذهل مهارياً".