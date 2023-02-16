الفيفا يحسم أمر صفقات الزمالك الشتوية: أمر داخلي لا علاقة لنا به
حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أزمة قيد لاعبي الزمالك، المنضمين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، التي تم إغلاقها، يوم 31 يناير الماضي، في سجلات اتحاد الكرة المصري.
وكان اتحاد الكرة المصري قد رفض قيد صفقات الزمالك الشتوية: "ناصر منسي- محمود شبانة- أحمد بلحاج"، بسبب الديون المستحقة على النادي.
وأرسل نادي الزمالك خطابًا -بشكل رسمي- إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن أزمة عدم قيد الصفقات الشتوية للفريق.
رد الفيفا
واليوم الخميس، تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم الرد الخاص بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.
وجاء الرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم تقع مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.
وبناءً على رد "فيفا" والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، قرر اتحاد الكرة المصري إحالة الأمر إلى اللجنة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للفحص والرد.
موقف الزمالك
وعقب بيان اتحاد الكرة المصري نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعلن فيها بأنه سيتم قيد لاعبي الزمالك الذين تم إيقاف قيدهم في فترة الانتقالات الشتوية.
وقال مرتضى منصور في بيانه: "أخيرًا انتصر صوت العقل هذا الخبر السعيد لجماهير الزمالك العاشقة للكيان، تم إبلاغنا به منذ صدوره وانتظرنا البيان الرسمي لاتحاد الكرة المصري حتى نعلنه من جانبنا".
وأضاف: "مدير النادي والمدير المالي في طريقهم إلى الاتحاد حالًا لدفع المبلغ المتفق عليه مع جدولة باقي المديونية، والحمد لله، سيتم قيد اللاعبين الثلاثة ليشاركوا في المباريات.. شكرًا لكل من ساهم في إنهاء هذه الأزمة".
وكان الزمالك تعاقد مع الثنائي ناصر منسي من البنك الأهلي، وأحمد بلحاج من أسوان، مع قطع إعارة المدافع محمود شبانة من نادي سموحة، إلا أن اتحاد الكرة رفض قيد الثلاثي في قائمة الزمالك؛ بسبب عدم دفع النادي الأبيض رسوم قيد اللاعبين في الموعد المحدد.
وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة الـ12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي.