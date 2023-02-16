الفيفا يحسم أمر صفقات الزمالك الشتوية: أمر داخلي لا علاقة لنا به

موقف الزمالك

وعقب بيان اتحاد الكرة المصري نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعلن فيها بأنه سيتم قيد لاعبي الزمالك الذين تم إيقاف قيدهم في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال مرتضى منصور في بيانه: "أخيرًا انتصر صوت العقل هذا الخبر السعيد لجماهير الزمالك العاشقة للكيان، تم إبلاغنا به منذ صدوره وانتظرنا البيان الرسمي لاتحاد الكرة المصري حتى نعلنه من جانبنا".

وأضاف: "مدير النادي والمدير المالي في طريقهم إلى الاتحاد حالًا لدفع المبلغ المتفق عليه مع جدولة باقي المديونية، والحمد لله، سيتم قيد اللاعبين الثلاثة ليشاركوا في المباريات.. شكرًا لكل من ساهم في إنهاء هذه الأزمة".