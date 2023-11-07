ما سبب تخوف الأهلي من التعاقد مع أحمد فتوح؟

وحسب النهار، فإن بيراميدز تراجع عن فكرة التعاقد مع فتوح بسبب سلوكياته الأخيرة بعدما حدث تفاوض بين الطرفين، وهو ثاني ناد يتخذ القرار ذاته بعد زد.

وأعلن سيف زاهر الإعلامي المصري وأحد مسؤولي زد البارزين أن ناديه قرر الخروج من صفقة فتوح "احترامًا لنادي الزمالك".