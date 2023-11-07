ما سبب تخوف الأهلي من التعاقد مع أحمد فتوح؟
أبدى عدد من مسؤولي النادي الأهلي تخوفهم من التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك بعدما قرر ناديه عرضه للبيع على خلفية الأزمة الأخيرة.
وقرر الزمالك عرض فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعدما غادر الثلاثي معسكر الفريق قبل مباراة زد بالدوري المصري.
ورفض فتوح حضور التحقيق الذي أخطره به الزمالك بعدما قرر عرضه للبيع.
وحسب قناة النهار فإن الأهلي يدرس ملف فتوح بشكل كامل، إذ توجد حالة تخوف من سلوكيات اللاعب التي دخل بسببها في خلافات مع الزمالك.
ويخشى الأهلي من تكرار سلوكيات اللاعب حال انتقاله إلى الأهلي؛ ما قد يسبب مشاكل داخل الفريق.
وحسب النهار، فإن بيراميدز تراجع عن فكرة التعاقد مع فتوح بسبب سلوكياته الأخيرة بعدما حدث تفاوض بين الطرفين، وهو ثاني ناد يتخذ القرار ذاته بعد زد.
وأعلن سيف زاهر الإعلامي المصري وأحد مسؤولي زد البارزين أن ناديه قرر الخروج من صفقة فتوح "احترامًا لنادي الزمالك".