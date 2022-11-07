ماذا قال تشافي عن مواجهة مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو؟

علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على مواجهة مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو في دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "أحب الفوز، أنا شخص فائز وأريد الفوز رفقة النادي الذي أحب بغض النظر عن الخصم، لم نكن محظوظين في القرعة حصلنا على الأقوى وعلينا مواجهته".

وأضاف متحدثا عن مانشستر يونايتد: "لديهم لاعبون كبار وإمكانيات فردية لكني أركز على المجموعة سنحاول تحليل المنافس، هو فريق كبير ليس فقط بسبب كريستيانو رونالدو، هم فريق تاريخي وفي حاجة للفوز".