ماذا قال تشافي عن مواجهة مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو؟
علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على مواجهة مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو في دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "أحب الفوز، أنا شخص فائز وأريد الفوز رفقة النادي الذي أحب بغض النظر عن الخصم، لم نكن محظوظين في القرعة حصلنا على الأقوى وعلينا مواجهته".
وأضاف متحدثا عن مانشستر يونايتد: "لديهم لاعبون كبار وإمكانيات فردية لكني أركز على المجموعة سنحاول تحليل المنافس، هو فريق كبير ليس فقط بسبب كريستيانو رونالدو، هم فريق تاريخي وفي حاجة للفوز".
وسئل تشافي هل تعتقد أن مستوى كريستيانو رونالدو انخفض فقال: "إنه لاعب رائع، كان أحد أفضل اللاعبين في وقت سابق وبالتأكيد بإمكانه صنع الفارق، أعتقد أنه لاعب كبير، أثر على حقبة في عالم كرة القدم".
وأكد مدرب برشلونة: "جميع فرق البطولة ملزمون بالفوز بالدوري الأوروبي، لكن واحدا فقط يمكنه الفوز باللقب، سنحاول الفوز فالنادي لم يفز بهذه البطولة أبدا".
ومنذ مغادرته ريال مدريد صيف 2018 واجه رونالدو برشلونة في لقاء واحد في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات موسم 2020/2021 وكان في ملعب الكامب نو وحقق الفوز 3/0 سجل خلالها هدفين.
وأتم تشافي: "الفوز بالدوري الأوروبي تحدٍ لنا، سننافس ونحلل مانشستر يونايتد، الفوز ببطولة تحدٍ لنا، لم يسبق لنا الفوز بها".
وختم تشافي قبل مواجهة أوساسونا في الليغا: "لاعبونا سيكونون بحافز أكبر أمام مانشستر يونايتد".
وتقام مباريات الذهاب على كامب نو ملعب برشلونة يوم 16 فبراير المقبل، في حين تقام مباراة الإياب يوم 23 من الشهر نفسه على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.
وكانت آخر مواجهة بين برشلونة ومانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 حيث فاز برشلونة 1/0 في الذهاب على ملعب أولد ترافورد، وفاز أيضا 3/0 في الإياب على كامب نو.