أولهم محمد صلاح.. 4 خاسرين بانضمام "رونالدو الجديد" إلى آرسنال

اقترب نادي آرسنال من إنهاء صفقة ضخمة لضم المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس قادمًا من سبورتنغ لشبونة في خطوة تهز سوق الانتقالات الصيفية.

تأتي هذه الصفقة التي تصل قيمتها إلى حوالي 63.5 مليون يورو (54.8 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى حوافز تقدر بنحو 10 ملايين يورو، لتمنح الفريق اللندني سلاحًا هجوميًا ثقيلاً، حيث ويُنظر إلى جيوكيريس على أنه "رونالدو الجديد" في الدوري الإنجليزي.

جيوكيريس، البالغ من العمر 27 عامًا، قدم موسمين استثنائيين في البرتغال مع تسجيل 97 هدفًا في 102 مباراة، ومساهمته الرئيسية في تتويج سبورتنغ لشبونة بلقب الدوري مرتين متتاليتين، جعلته هدفًا أساسيًا لفريق آرسنال الذي يسعى لتعزيز قدراته الهجومية بعد موسمين لم يحقق فيهما الطموحات كاملة بالمقارنة مع ليفربول الذي أنهى الموسم متفوقًا بفارق أهداف ونتائج حاسمة.

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منافسة شرسة في انتظاره

لكن هذه الصفقة الكبيرة ستجلب معها منافسة شرسة على صدارة الهدافين، ما يعني وجود 4 خاسرين رئيسيين من انضمام جيوكيريس إلى آرسنال، أولهم نجم ليفربول محمد صلاح، إلى جانب عدد من النجوم.

بينما يستعد آرسنال للإعلان الرسمي عن الصفقة وتوقيع اللاعب على عقد يمتد لخمس سنوات، يبقى موسم 2025-2026 مفتوحًا على منافسة ساخنة بين الأفضل في أوروبا، في ظل وجود "رونالدو الجديد" في الدوري الإنجليزي، مما قد يؤثر على ترتيب وصورة أبرز النجوم الذين لطالما تألقوا في المسابقة، ويضعهم أمام تحديات جديدة للحفاظ على مكانتهم وأرقامهم القياسية.

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1. محمد صلاح

محمد صلاح، الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يُعتبر من أبرز نجوم ليفربول وأسطورة حية في النادي.

وسيخلق انضمام فيكتور جيوكيريس إلى آرسنال منافسة هجومية شرسة على مستوى القمة، خصوصًا أن آرسنال يسعى لانتزاع لقب الدوري الذي استعاد صلاح وفريقه لقبه مؤخرًا.

حضور جيوكيريس، المعروف بقدرته التهديفية العالية، سيزيد من صعوبة استمرار صلاح في الحفاظ على تألقه وكسر أرقامه القياسية، لا سيما في سباق هدافي الموسم، مما يعني منافسة مستمرة وربما ضغوطًا إضافية على نجم ليفربول للحفاظ على مركزه وصدارته.

2. إيرلينغ هالاند

هالاند نجم مانشستر سيتي وأحد أبرز المهاجمين في أوروبا، يعيش هو الآخر تحديًا جديدًا مع قدوم جيوكيريس إلى الدوري.

تأثير جيوكيريس على هالاند سيكون عبر زيادة المنافسة على لقب هداف الدوري والمراكز المتقدمة في جائزتي الكرة الذهبية.

وسيضطر هالاند للمزيد من الاجتهاد للحفاظ على مستواه العالي طوال الموسم الجديد.

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3. ألكسندر إيزاك

المهاجم الشاب القوي ألكسندر إيزاك، الذي يلعب دورًا متصاعدًا مع نيوكاسل، سيشعر كذلك بثقل هذا الانتقال.

مع دخول فيكتور جيوكيريس الساحة، يزداد حجم المنافسة، خصوصًا أن آرسنال يعد من الأندية الكبيرة التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة، ما يعني أن إيزاك يحتاج إلى تطوير مستواه بشكل مستمر للحفاظ على مكانته في المقدمة، وإلا فقد يرى فرصه تتضاءل أمام تدفق المواهب الجديدة.

4. بريان مبيومو

الكاميروني بريان مبيومو الذي انضم إلى مانشستر يونايتد سيواجه ضغطًا إضافيًا مع قدوم جيوكيريس إلى آرسنال.

وجود مهاجم بحجم جيوكيريس يجعل المنافسة على صدارة ترتيب الهدافين أكثر صعوبة، مما يحتم على مبيومو رفع مستوى أدائه والبحث عن طرق لتطوير نفسه كي يظل خيارًا أساسيًا مع فريقه الجديد تحت قيادة روبن أموريم.