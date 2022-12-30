الأهلي السعودي يقترب من الحصول على الكفاءة المالية

وأكدت "الرياضية" أن إدارة الأهلي أغلقت متأخرات رواتب العاملين في النادي، والمطلوب تسديدها للحصول على الكفاءة المالية.

كما أنهت إدارة الأهلي بعض القضايا الخارجية من شكاوى مقدمة على النادي لمتأخرات اللاعبين السابقين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الحصول على الكفاءة سيتم تدعيم الأهلي بلاعبين أجانب جدد ومحليين خلال الانتقالات الشتوية التي تنطلق بين 1 يناير و28 من الشهر ذاته.