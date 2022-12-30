الأهلي السعودي يقترب من الحصول على الكفاءة المالية
قالت صحيفة "الرياضية" إن إدارة النادي الأهلي السعودي سددت جميع رواتب لاعبي الفريق الأول حتى أكتوبر الماضي.
وأضافت أن ذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تسمح للأهلي بالتعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية 2023.
وأكدت "الرياضية" أن إدارة الأهلي أغلقت متأخرات رواتب العاملين في النادي، والمطلوب تسديدها للحصول على الكفاءة المالية.
كما أنهت إدارة الأهلي بعض القضايا الخارجية من شكاوى مقدمة على النادي لمتأخرات اللاعبين السابقين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الحصول على الكفاءة سيتم تدعيم الأهلي بلاعبين أجانب جدد ومحليين خلال الانتقالات الشتوية التي تنطلق بين 1 يناير و28 من الشهر ذاته.
ويملك الأهلي 20 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز السادس في ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.
وحقق الأهلي الفوز 5 مرات وتعادل 5 مرات وخسر مرة.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الساحل غدا السبت في الجولة الـ12 من دوري يلو.