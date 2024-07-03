تداولت تقارير إخبارية خبر استعداد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإقامة النسخة الثانية من مسابقة "السوبر ليغ" الإفريقي للأندية والذي يحمل رسميا إسم "مسابقة رابطة كرة القدم الإفريقية (AFRICAN FOOTBALL LEAGUE) وذلك لموسم 2024 ـ 2025.

وكشف الحساب الرسمي لمسابقة رابطة كرة القدم الإفريقية على منصة "إكس" أن الاستعدادات تجري لإقامة النسخة الثانية من "السوبر ليغ" دون أن يكشف عن مواعيد إجراء المبارياتى ولا الأندية المشاركة أو موعد إجراء مراسم القرعة.

وذكر الحساب الرسمية لأفريكان فوتبول ليغ (السوبر ليغ) على منصة "إكس" نحن نعمل على إتمام الاستعدادت لإقامة النسخة التالية من دوري السوبر الإفريقي".

وكانت النسخة الأولى من المسابقة التي أقيمت في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي شهدت مشاركة 8 أندية وهي سان داونز الجنوب إفريقي الذي توج باللقب، والوداد البيضاوي المغربي الذي بلغ النهائي فضلا عن الأهلي المصري والترجي الرياضي وإنيمبا النيجيري وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنغولي ومازيمبي الكونغولي.

ويخصص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جوائز مالية كبيرة للأندية المشاركة حيث حصل سان داونز الجنوب إفريقي على 4 ملايين دولار بعد إحرازه لقب النسخة الأولى فيما تحصل الوداد المغربي وصيفه على 3 ملايين دولار فيما كان نصيب بقية الأندية بين 1,7 و1 مليون دولار.