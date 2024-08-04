تلقى النصر السعودي هزيمة جديدة ضمن سلسلة تحضيراته للموسم المقبل، بعدما خسر لقاءه أمام غرناطة الإسباني بنتيجة 1-0، في تجربة ودية أقيمت مساء الأحد على هامش معسكر النصر في إسبانيا.

سجل هدف المباراة اللاعب الأرجنتيني لوكاس بوي في الدقيقة 47 من عمر اللقاء من فرصة قريبة أخطأ دفاع النصر في إبعادها.

ولم يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر بعدما التحق بمعسكر الفريق في الساعات القليلة الماضية عقب نهاية إجازته بعد المشاركة في كأس أوروبا "يورو 2024".

وغادر سامي النجعي لاعب النصر مصابًا، لتحيط الشكوك مشاركته في كأس السوبر السعودي أمام التعاون.

وتلقى النصر الخسارة الثالثة على التوالي في سلسلة مبارياته الودية بعد الهزيمة أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 0-4، كذلك خسر أمام بورتيمونينيسي بنتيجة 0-1.

ولم يدعم النصر صفوفه استعدادًا للموسم المقبل إلا بالتعاقد مع حارس المرمى البرازيلي بينتو وسط حالة من القلق لدى جماهير الفريق.

ويحلم النصر في استعادة الألقاب المحلية في الموسم المقبل، بعدما سيطر الهلال على البطولات في الموسم الماضي بحصد الثلاثية المحلية والتتويج بألقاب الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.