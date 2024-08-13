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رياضة

حال انتقاله للأهلي.. 4 خدمات يمنحها فينيسيوس للدوري السعودي

حال انتقاله للأهلي.. 4 خدمات يمنحها فينيسيوس للدوري السعودي
فينيسيوس جونيور
إرم نيوز
إرم نيوز
13 أغسطس 2024، 8:37 ص

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اهتمام سعودي بضم البرازيلي فينيسيوس جونيور من صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي هذا رغم وجود نفي من قبل ريال مدريد والصحف الإسبانية لإمكانية قبول فينيسيوس جونيور والنادي الملكي لرحيل البرازيلي خارج العاصمة الإسبانية في الفترة المقبلة.

رغم ذلك لن يستسلم الطرف السعودي في المفاوضات، وسيحاول مجددًا ضم اللاعب، حتى لو لم يكن ذلك في الصيف الجاري.

وخلف ذلك الإصرار لا بد أن يكون ضم فينيسيوس جونيور مفيدًا للدوري السعودي، وهو كذلك بالفعل.

لكن كيف بالتحديد سيكون مفيدًا؟ ذلك ما نجيب عنه، ومن خلال أربع نقاط:

خليفة لرونالدو

يتعجب البعض كيف يمكن لصفقة لصالح الأهلي أن تخلف كريستيانو رونالدو في أي شيء، لكن الخلافة هنا تتحدد من خلال عوامل أخرى.

لعل أبرزها هو قيام فينيسيوس بحمل الدوري السعودي على كتفيه على المستوى التسويقي حال انضم إلى صفوف الأهلي، وسيكون تأثيره نفس تأثير كريستيانو رونالدو.

وعندما ينتهي عقد رونالدو في النصر، أو يقرر الاعتزال لن يكون هناك خير من البرازيلي ليكون خليفته في ذلك الجانب بالتحديد.

ملف كأس العالم

كما هي الحال مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو والعقود التسويقية الخاصة بهما في المملكة العربية السعودية، سيكون الوضع بالنسبة لفينيسيوس جونيور.

انضمام فينيسيوس إلى صفوف الأهلي يضمن أن يكون سفيرًا لكأس العالم في عام 2034 على الأخص أن عمر النجم البرازيلي وقتها سيكون 34 عامًا، ولو حافظ على نفسه كرونالدو أو ميسي، فسيضمن الاستمرار في الملاعب لما بعد ذلك الوقت بكثير، وربما يقود منتخب بلاده في تلك البطولة.

تعزيز المشروع السعودي

تسببت قلة الصفقات الكبرى التي تمت في الدوري السعودي هذا الصيف بالمقارنة بما حدث في الصيف الماضي بخروج بعض المشككين الذين تحدثوا عن أن المشروع السعودي فيما يتعلق بإنشاء دوري قوي مليء بالنجوم العالميين قد توقف أو تراجع قليلًا.

فيقول العرض المقدم من أجل ضم اللاعب البرازيلي من صفوف ريال مدريد غير ذلك بشكل تام، في ظل القيمة المالية الكبيرة التي ستذهب لريال مدريد أو للاعب حال تمت الصفقة.

صحيفة "آس" أكدت أن قيمة العرض السعودي لريال مدريد قد تصل إلى 400 مليون يورو، ليكون فينيسيوس هو اللاعب الأغلى في التاريخ، ويتجاوز مواطنه نيمار صاحب الـ 222 مليون يورو.

وأكدت تقارير أن العقد الشخصي للنجم البرازيلي سيصل إلى مليار يورو على مدار خمس سنوات، ليكون صاحب الراتب الأعلى في التاريخ إطلاقًا.

رسالة لنجوم العالم

شهد الصيف الجاري بعض التراجع فيما يتعلق بقبول النجوم من الدوريات الكبرى للانضمام إلى الدوري السعودي، ولعل أبرز هؤلاء إيدرسون وأليسون وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو وفيكتور أوسيمين، رغم أن كل هؤلاء أبدوا من قبل مرونة وقبولًا لفكرة الانضمام إلى الدوري السعودي.

بعض هؤلاء قد تساوره الشكوك فيما يتعلق بجدوى الانتقال إلى الدوري السعودي في سن مبكرة، لذلك صفقة فينيسيوس لو تمت ستعكس لهم جميعًا عكس الصورة التي في رأسهم.

 

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