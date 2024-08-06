أنهى نادي الترجي بطل الدوري التونسي 2023 ـ 2024 رسميا اتفاقه مع لاعب الوسط لاري العزوني، للانضمام إليه حتى يونيو 2026.

ووفقا لما أكدته مصادر قريبة من الترجي التونسي فإن لاري العزوني، الذي كان واحدا من ركائز الإفريقي، الغريم الأزلي للفريق الأحمر والأصفر، وخاض معه موسمين اثنين بين 2021 و 2023 أجرى صباح الثلاثاء الفحوص الطبية تمهيدا للتوقيع على عقد انضمامه للترجي في صفقة انتقال حر لمدة عامين.

ولعب لاري العزوني في صفوف أولمبيك مرسيليا ولوريون ونيم في فرنيا، ثم انتقل لنادي ناسيونال ماديرا البرتغالي ومنه إلى الإفريقي التونسي، قبل الانتقال الى الفيصلي السعودي في 2023.

وكان الترجي دخل في مفاوضات مع نجمه السابق محمد علي بن رمضان، لاعب فرينكفاروش المجري، لكنه انسحب من الصفقة بسبب الشروط المالية للنادي المجري الذي يرتبط بعقد مع بن رمضان حتى يونيو 2027، فضلا عن دخول أندية أخرى أبرزها الأهلي المصري للظفر بتوقيع بن رمضان.

وهيمن الترجي، الذي يخوض خلال موسم 2024 ـ 2025، خمس مسابقات محلية وخارجية، على ميركاتو الدوري التونسي، إلى جانب غريمه النادي الإفريقي، حيث تعاقد مع النجم الجزائري يوسف بلايلي لاعبه السابق في صفقة هي الأبرز في تونس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وفضلا عن ذلك ضم الترجي مع الجناح الجنوب إفريقي الياس موكوانا ولاعب الدفاع حمزة الجلاصي والظهير الأيسر أيمن بن محمد والمهاجم يوسف العبدلي وحارس مرمى منتخب تونس والاتحاد المنستيري البشير بن سعيد.

ويشارك الترجي التونسي خلال الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية فضلا عن خوضة 3 مسابقات محلية وهي كأس السوبر والدوري والكأس في تونس.