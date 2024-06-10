أزمة كبيرة.. ريال مدريد يرفض المشاركة في مونديال الأندية
وجه كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، ضربة كبيرة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، بتأكيده رفض ناديه المشاركة فيها.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نظام جديد للبطولة سيقام في صيف العام المقبل بمشاركة 32 فريقًا مثلما هو الحال مع كأس العالم للمنتخبات.
وحدد "فيفا" مكان وإقامة البطولة وستكون في أمريكيا خلال شهري يونيو ويوليو ولكن هناك اعتراض من جانب نادي ريال مدريد على موعد ونظام المسابقة، بحسب ما ذكرته سابقًا صحيفة "ريليفو" بسبب الخوف من إرهاق اللاعبين.
وقال أنشيلوتي بدوره خلال حواره مع صحيفة "II Giornale" الإيطالية، اليوم الاثنين: "الأندية واللاعبون لن يشاركوا في مثل هذه البطولة".
وأضاف: "مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو وفيفا يريد أن يعطينا هذا المبلغ على مشاركتنا في كأس العالم للأندية بأكملها وهو أمر سلبي".
وتابع: "سترفض الأندية الأخرى مثلنا دعوة فيفا للمشاركة في تلك البطولة".
وثارت تكهنات سابقة بشأن مدى موافقة الأندية الأوروبية على وجه التحديد في المشاركة في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في ظل ازدحام جدول المباريات.
ووفقًا للوائح "فيفا" المرتبطة بنظام المشاركة، فلقد ضمن التأهل 29 من أصل 32 فريقًا، وتضم القائمة خمسة أندية عربية هي الهلال السعودي والعين الإماراتي والأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي إلى جانب عمالقة أوروبا من عينة ريال ومانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان ويوفنتوس.
يذكر أن ريال مدريد يعد أكثر فريق توج بلقب كأس العالم للأندية، بشكل المسابقة القديم.
وحقق ريال مدريد اللقب في 5 مناسبات بفارق لقبين عن أقرب ملاحقيه، برشلونة.