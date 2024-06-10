أزمة كبيرة.. ريال مدريد يرفض المشاركة في مونديال الأندية

وجه كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، ضربة كبيرة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، بتأكيده رفض ناديه المشاركة فيها.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نظام جديد للبطولة سيقام في صيف العام المقبل بمشاركة 32 فريقًا مثلما هو الحال مع كأس العالم للمنتخبات.

وحدد "فيفا" مكان وإقامة البطولة وستكون في أمريكيا خلال شهري يونيو ويوليو ولكن هناك اعتراض من جانب نادي ريال مدريد على موعد ونظام المسابقة، بحسب ما ذكرته سابقًا صحيفة "ريليفو" بسبب الخوف من إرهاق اللاعبين.

وقال أنشيلوتي بدوره خلال حواره مع صحيفة "II Giornale" الإيطالية، اليوم الاثنين: "الأندية واللاعبون لن يشاركوا في مثل هذه البطولة".