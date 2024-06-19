نجم مباراة البرتغال والتشيك يحقق إنجازا فريدا بعد 24 عاما
نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق فوزه الأول في مباراته الأولى ضمن المجموعة السادسة وذلك بهدف قاتل لمهاجمه الشاب فرانسيسكو كونسيساو عندما كانت المباراة تسير نحو التعادل (2 ـ 1).
وفي مباراة الثالثة مع المنتخب البرتغالي، والافتتاحية في النهائيات، سجل كونسيساو (21 عاما) أول هدف دولي في مسيرته، لكنه تمكن وسط ذلك من تحقيق إنجاز "عائلي" بعد 24 عاما كاملا، وذلك بالنسج على منوال والده النجم السابق لمنتخب البرتغال سيرجيو كونسيساو الذي نجح في نهائيات أمم أوروبا 2000 في زيارة شباك منتخب ألمانيا في فوز البرتغال آنذاك (3 ـ 0).
وفي نهائيات نسخة يورو 2000، خرج سيرجيو كونسيساو، الذي درب نادي بورتو في الموسم الماضي، بطلا لمباراة البرتغال أمام حامل اللقب آنذاك ألمانيا عندما سجل "هاتريك" بالتمام والكمال في شباك الحارس أوليفر كان.
وبعد 24 عاما، نسج الجناح البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو ( 3 مباريات دولية وهدف واحد) على منوال والده سيرجيو، ليكون ثاني لاعب يسجل في المسابقة ذاتها بعد والده.
والتحق كونسيساو الإبن، الذي يلعب في نادي بورتو بثنائي آخر، كان سباقا في ذلك الإنجاز وهو الإيطالي إنريكو كييزا الذي نجح في التسجيل في يورو 96 قبل أن ينسج إبنه فيديريكو على المنوال ذاته في النسخة الأخيرة 2021 التي توجت بها إيطاليا بعد الفوز في النهائي على إنجلترا