نجم مباراة البرتغال والتشيك يحقق إنجازا فريدا بعد 24 عاما

نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق فوزه الأول في مباراته الأولى ضمن المجموعة السادسة وذلك بهدف قاتل لمهاجمه الشاب فرانسيسكو كونسيساو عندما كانت المباراة تسير نحو التعادل (2 ـ 1).

وفي مباراة الثالثة مع المنتخب البرتغالي، والافتتاحية في النهائيات، سجل كونسيساو (21 عاما) أول هدف دولي في مسيرته، لكنه تمكن وسط ذلك من تحقيق إنجاز "عائلي" بعد 24 عاما كاملا، وذلك بالنسج على منوال والده النجم السابق لمنتخب البرتغال سيرجيو كونسيساو الذي نجح في نهائيات أمم أوروبا 2000 في زيارة شباك منتخب ألمانيا في فوز البرتغال آنذاك (3 ـ 0).