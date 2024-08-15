كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن رد فعل غريب من لامين يامال، نجم برشلونة، بعدما تعرض والده منير نصراوي لحادث طعن، في وقت متأخر، مساء الأربعاء، ودخوله المستشفى.

وتعرض والد لامين يامال إلى بضع طعنات في موقف للسيارات في ماتارو إحدى بلديات مقاطعة برشلونة، من جانب 3 أشخاص، ونقل على إثرها إلى المستشفى في كان روتي في بادالونا.

وقالت صحيفة "ماركا"، إن هناك 3 معتقلين حتى الآن بسبب الحادث، ولا يُستبعد أن يكون هناك المزيد من المتورطين في الأمر، والخلاف الذي نشب بين الطرفين يعود إلى وقت سابق، ومن الممكن أن يكون هناك شجار قبل ساعات من الهجوم عليه.

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فيما ذكرت صحيفة "لا فانغارديا"، أن هناك شهودًا رأوا والد لامين يامال، وهو يتنزه مع كلبه في حي روكافوندا، عندما ألقيت عليه المياه من الشرفة؛ ما تسبب في شجار، وبعد ساعات من الليل، زعم أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم أو الأشخاص المرتبطين بهم هاجموا والد لامين يامال بأكثر من طعنة.

وأضافت الصحيفة أن والد لامين يامال، انتقل إلى المستشفى، إذ تشير بعض التقارير إلى استقرار حالته بعد تلقي الإسعافات الأولية.

ووفقًا لِما أوضحته صحيفة "سبورت" فإن نادي برشلونة قام بإرسال أحد موظفيه، ويدعى أليخاندرو إشيفاريا للاطمئنان على والد نجل لاعب البارسا، وشوهد وهو يغادر المستشفى.

وأوضحت الصحيفة، أن "والد لامين يامال خرج من دائرة الخطر، ومن المقرر أن يصعد إلى غرفة بالمستشفى"

وأوضحت: "رغم أن لامين يامال على علم بكل شيء، فإنه لن يذهب إلى المستشفى، بينما يرافق بعض أفراد العائلة والده".

ولم تكشف الصحيفة عن سر عدم وُجود لامين يامال مع والده، إذ ربما الأمر مرتبط بتواجده بمعسكر فريقه الذي يستعد لانطلاق بطولة الدوري الإسباني.

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ويفتتح برشلونة تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك مشواره في الدوري الإسباني عندما يحل ضيفًا على فالنسيا، مساء السبت المقبل.

ويعد يامال (17 عامًا) من أبرز نجوم الفريق الكتالوني، علمًا بأنه تم تصعيده للفريق الأول في الموسم قبل الماضي تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز.