تشهد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس منافسات مشتعلة مع دخولها إلى اليوم الـ 16.

وتقدم "إرم نيوز" أبرز أسماء ومواعيد أبرز المنافسين، خاصة العرب في الأولمبياد الصيفية الجارية:

وفيما يلي أبرز منافسات اليوم السبت 10 أغسطس 2024 ومواعيد المواجهات بتوقيت مكة المكرمة:

ألعاب قوى

معاز الخوالدة (الأردن) - ماراثون رجال - 09:00 صباحًا

ياسين عبد الله (السودان) - ماراثون رجال - 09:00 صباحًا

عثمان الكومري (المغرب) - ماراثون رجال - 09:00 صباحًا

محسن أوطلحة (المغرب) - ماراثون رجال - 09:00 صباحًا

زهير طالبي (المغرب) - ماراثون رجال - 09:00 صباحًا

جمال سجداتي (الجزائر) - 800 متر عدو - 20:15 مساءً

تايكواندو

راما أبو الرب (الأردن) - فاطمة الزهراء أبو فارس (المغرب) - 10:58 صباحًا

خماسي حديث - سيدات

ملك إسماعيل (مصر) - 11:10 صباحًا

سلمى عبد المقصود (مصر) - 11:10 صباحًا

مصارعة - رجال - 12:00 ظهرًا

مصطفى الدرس (مصر) - أليشير يرغالي (كازاخستان) - المواجهة التاسعة على البساط ج

أميرالي أزاربيرا (إيران) - أحمد تازهودينوف (البحرين) - المواجهة العاشرة على البساط ج

مصارعة - نساء - 12:00 ظهرًا

تاتيانا رينتيريا (كولومبيا) - زينب الصغير (تونس) - المواجهة السابعة على البساط ب

رفع أثقال - رجال

ليسمان باريديس (البحرين) - 12:30 ظهرًا

أحمد أبوزريبة (ليبيا) - 12:30 ظهرًا

فارس إبراهيم (قطر) - 12:30 ظهرًا

معتز برشم (قطر) - 20:00 مساءً

وليد بيداني (الجزائر) - 21:30 مساءً

جور ميناسيان (البحرين) - 21:30 مساءً

عبد الرحمن عبد العزيز السيد (مصر) - 21:30 مساءً

علي عمار (العراق) - 21:30 مساءً

معن أسعد (سوريا) - 21:30 مساءً

رفع أثقال - سيدات

سارة أحمد (مصر) - 17:00 مساءً

رقص بهلواني

بيلي (المغرب) - كواك (تايوان) - 17:41 مساءً

أمير (كازاخستان) - بيلي (المغرب) - 18:25 مساءً

بيلي (المغرب) - مينو (هولندا) - 19:20 مساءً

خماسي حديث - رجال

أحمد الجندي (مصر) - 19:10 مساءً

مهند شعبان (مصر) - 19:10 مساءً

سباحة إيقاعية

مصر - 20:30 مساءً

كرة القدم للسيدات:

الدور النهائي: الولايات المتحدة ـ البرازيل ـ الساعة 18.00 مساء

طائرة شاطئية - رجال

قطر - النرويج - 22:00 مساءً