ناغلسمان يوجّه رسالة لريال مدريد بعد فوز ألمانيا في افتتاح يورو 2024
كشفت مصادر مقربة من المنتخب الألماني أن المدرب يوليان ناغلسمان أقرّ بالمستوى المذهل الذي قدمه صانع ألعاب ريال مدريد توني كروس في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام اسكتلندا في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من كأس أمم أوروبا 2024.
ونقلت بعض التقارير عن المدرب الشاب لمنتخب المانشافت قوله بعد الفوز الباهر بخماسية مقابل هدف على اسكتلندا إن "توني كروس منح كل الأمان لخط وسط ألمانيا مساء الجمعة ما وضع البلد المستضيف أمام فرصة تحقيق انتصار عريض في مستهل مشواره في النهائيات".
وقال ناغلسمان وفق ما نقلته مصادر إخبارية: "شكرا لريال مدريد لأنه جعل توني كروس بمثل هذه الجودة العالية جدا، الآن شعرت بالاطمئنان في وسط الملعب."
وكان ناغلسمان هو من أعاد لاعب وسط ريال مدريد إلى المشاركة مع ألمانيا بعد إعلانه اعتزال اللعب دوليا في 2023.
وشارك توني كروس (34 عاما) في 80 دقيقة من مباراة ألمانيا وأسكتلندا قبل أن يترك مكانه لإيمري كان الذي أكمل انتصار ألمانيا العريض بهدف خامس في الوقت بدل الضائع.
وفي 80 دقيقة حقق نجم ريال مدريد أرقاما عالية جدا حيث بلغت دقة التمريرات 99%، عندما نجح في 101 تمريرة من أصل 102، كما كان أكثر من مرر الكرة في المباراة.
وأعلن كروس في مايو الماضي أنه سيعتزل كرة القدم نهائيا بعد مشاركة ألمانيا في نهائيات أمم أوروبا الحالية، وذلك بعد مسيرة كروية حافلة انطلقت في 2009 من بايرن ميونخ قبل الانضمام لريال مدريد في 2014.
ولعب كروس مع منتخب ألمانيا 110 مباراة سجل خلالها 17 هدفا، كما توج بكأس العالم 2014 بعد الفوز في النهائي على الأرجنتين (1 ـ 0).
وحققت ألمانيا الفوز (5 ـ 1) في مباراة أسهل مما كان متوقعا لبطلة أوروبا سنوات 1972 و1980 و1996، التي حصدت ثلاث نقاط هامة في بداية مهمتها القارية قبل أن تواجه المجر ثم سويسرا في الجولتين الثانية والثالثة من منافسات المجموعة الأولى.