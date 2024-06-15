ناغلسمان يوجّه رسالة لريال مدريد بعد فوز ألمانيا في افتتاح يورو 2024

وقال ناغلسمان وفق ما نقلته مصادر إخبارية: "شكرا لريال مدريد لأنه جعل توني كروس بمثل هذه الجودة العالية جدا، الآن شعرت بالاطمئنان في وسط الملعب."

وكان ناغلسمان هو من أعاد لاعب وسط ريال مدريد إلى المشاركة مع ألمانيا بعد إعلانه اعتزال اللعب دوليا في 2023.

وشارك توني كروس (34 عاما) في 80 دقيقة من مباراة ألمانيا وأسكتلندا قبل أن يترك مكانه لإيمري كان الذي أكمل انتصار ألمانيا العريض بهدف خامس في الوقت بدل الضائع.

وفي 80 دقيقة حقق نجم ريال مدريد أرقاما عالية جدا حيث بلغت دقة التمريرات 99%، عندما نجح في 101 تمريرة من أصل 102، كما كان أكثر من مرر الكرة في المباراة.