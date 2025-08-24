غاضب جداً.. رد فعل ناري من فينيسيوس بعد وضعه على دكة البدلاء (صورة)

فوجئ النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بقرار مدربه تشابي ألونسو بالإبقاء عليه بديلاً في مباراة ريال أوفييدو مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية للدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على ريال أوفييدو في الجولة الثانية من عمر الليغا.

وافتتح ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بفوز مثير على حساب منافسه أوساسونا بهدف دون رد.

وبحسب الصحفي رامون ألفاريز فإن فينيسيوس غاضب جداً من بقائه على مقاعد البدلاء في مباراة ريال أوفييدو.

وأشار إلى أن فينيسيوس شعر بشكوك حول عدم مشاركته في لقاء أوفييدو ضمن التشكيل الأساسي قبل أن يجد نفسه خارج التشكيل بالفعل قبل المباراة.

وأفادت شبكة ESPN بأن اللاعب البرازيلي دخل ملعب المباراة برأس منخفضة وبحالة من الحزن التي ظهرت على ملامحه ولكنه لم يتردد في توقيع والتقاط الصور مع الجماهير.

وكان فينيسيوس جونيور قد واجه انتقادات قوية بسبب ضعف مردوده في العام الحالي.

وسجل اللاعب البرازيلي هدفاً وحيداً في آخر 7 مباريات رسمية أمام سالزبورغ النمساوي في كأس العالم للأندية.

وارتبط اسم فينيسيوس جونيور بالرحيل عن ريال مدريد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.