الاتحاد الدولي للدراجات يستبعد عددا من الفرق من سباق روماندي للسيدات

استبعد الاتحاد الدولي للدراجات عددا من الفرق الكبرى من سباق روماندي للسيدات قبل انطلاقه اليوم الجمعة بعد رفضها الامتثال لقواعد اختبار نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في إطار نظام جديد للأمان.
وقال الاتحاد الدولي للدراجات إنه استبعد فرق كانيون-سرام تسونداكريبتو وإي. إف إديوكيشن-أوتلي وليدل-تريك وبيكنيك بوست إن. إل وفيسما-ليس آبايك من السباق الذي يتضمن ثلاث مراحل والذي يقام ضمن السلسلة العالمية لسباقات الدراجات للسيدات.
وقال الاتحاد في بيان "يشعر الاتحاد الدولي للدراجات بالأسف إزاء اعتراض بعض الفرق على الاختبار بعدم تحديد متسابقة لحمل جهاز تتبع، ولذا قرر استبعاد الفرق من سباق روماندي للسيدات".
وأضاف "في ضوء هذا، سيدرس الاتحاد الدولي ما إذا كان هناك حاجة لاتخاذ تدابير أخرى وفقا للوائح الاتحاد".
ويهدف الاتحاد من أجهزة التتبع التي يبلغ وزنها 63 جراما إلى مساعدته على تحسين برامج التتبع، و"إنشاء بروتوكولات لتوفير البيانات في الوقت الفعلي تساعد في إدارة السباق والفرق الطبية ومفوضي الاتحاد الدولي".
وكان مطلوبا من كل فريق أن يختار متسابقة واحدة تحمل الجهاز، وقال الاتحاد الدولي إن تفاصيل الاختبار تم إرسالها إلى جميع الفرق الأسبوع الماضي.