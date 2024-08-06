أكدت مصادر مقربة من النادي الصفاقسي التونسي لـ "إرم نيوز" أن مجلس إدارة النادي سيجتمع في أجل أقصاه يوم غد الأربعاء مع المدرب البرتغالي للفريق الأول ألكسندر سانتوس لبحث أداء الفريق ونتائجه في المباريات الودية الإعدادية قبل بداية موسم 2024 - 2025.

وألقت الخسارة الثقيلة التي تلقاها الصفاقسي السبت أمام النادي الأفريقي (5 -0) خلال معسكر الفريقين في مدينة طبرقة (شمال غرب تونس)، بظلالها على أجواء النادي كما فجرت موجة غضب عارمة في أوساط المشجعين وبين عدد من مسؤولي فريق كرة القدم.

ووفقًا لمصدر خاص من الصفاقسي التونسي، لم تمر الخسارة الثقيلة بخماسية كاملة، دون أن تثير جدلًا واسعًا وانتقادات حادة تجاه المدرب ألكسندر سانتوس الذي تولى تدريب النادي في الأسبوع الأول من يوليو الجاري.

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وتعاقد النادي الصفاقسي، ثالث ترتيب الدوري التونسي لموسم 2023 ـ 2024 مع سانتوس المدرب السابق لبيترو أتليتيكو الأنغولي، والذي توج معه بثلاثة ألقاب للدوري، ولقبين لكأس أنغولا وكأس السوبر الأنغولي، إلى جانب قيادته الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، وربع نهائي النسخة الماضية.

ووفقًا للمصادر ذاتها، سيعقد رئيس النادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي اجتماعًا مع الجهاز الفني بقيادة ألكسندر سانتوس ومساعديه للحديث في أسباب الأداء المتواضع للفريق خلال فترة التحضيرات، خصوصًا بعد الخسارة أمام الأفريقي.

ورغم الطابع الودي للمباراة، فإن إدارة الصفاقسي ستوجه تحذيرًا للمدرب، وستتحدث مع اللاعبين لحثهم على الاستعداد الجيد للمنافسات الرسمية.

وعزز النادي الصفاقسي صفوفه بخمسة لاعبين جدد يتقدمهم حارس الحزم السعودي أيمن دحمان الذي عاد إلى ناديه الأم بعد تجربة خاطفة في دوري روشن للمحترفين.

ويشارك الصفاقسي خلال الموسم المقبل في مسابقة كأس الكونفدرالية؛ وسيكون معفى في الدور الأول، بينما يلتقي في الدور الثاني الفائز بين هورسيد الصومالي وروكينزو البورندي.