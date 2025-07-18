رقم جنوني لا يصدق.. كم قميصا باعها برشلونة للامين يامال بالرقم 10؟

أعلن نادي برشلونة الإسباني منح القميص رقم 10 إلى اللاعب الموهوب لامين يامال بداية من الموسم المقبل عقب رحيل اللاعب أنسو فاتي الذي ارتدى هذا الرقم التاريخي في صفوف العملاق الكتالوني.

فاتي حصل على القميص رقم 10 بعد رحيل الأسطورة ليونيل ميسي في صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومع رحيل فاتي انتقل القميص الأبرز في تاريخ برشلونة إلى الجناح الواعد لامين يامال صاحب الـ 18 عاماً بعد أن تألق بشكل لافت في بداية مسيرته مع الفريق الكتالوني وأسهم في تحقيق عدة بطولات على رأسها لقب الدوري الإسباني مرتين.

وأفادت تقارير صحفية أن هناك إقبالا غير مسبوق على بيع قميص لامين يامال الجديد مع برشلونة بعد ارتدائه الرقم 10 بشكل رسمي.

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وكتب الصحفي فيكتور مالو عبر حسابه بمنصة إكس" تم بيع حوالي 70 ألف قميص جديد للامين يامال في إجمالي 170 دولة وتبلغ التوقعات الأولية للإيرادات حوالي 10 ملايين يورو".

ويستعد برشلونة حالياً لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد في شهر أغسطس المقبل مع انطلاق منافسات الدوري الإسباني.