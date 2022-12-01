مباراة إسبانيا واليابان
مباراة إسبانيا واليابانJENNIFER LORENZINI

أهداف مباراة إسبانيا واليابان (فيديو)

إسبانيا تحتاج الى نقطة التعادل في أول مواجهة لها مع اليابان في كأس العالم من أجل حسم تأهلها.
فريق التحرير
فريق التحرير

ساعد الجناح ريتسو دوان ولاعب الوسط آو تاناكا اليابان على الفوز على إسبانيا 2-1 في مباراتهما ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم على استاد خليفة الدولي اليوم الخميس ليبلغ الفريقان مراحل خروج المغلوب مع تصدر اليابان للمجموعة.

ووضع المهاجم الفارو موراتا منتخب إسبانيا في المقدمة في الدقيقة 12 بعد أن حول تمريرة سيزار أزبليكويتا داخل منطقة الجزاء في الشباك بضربة رأس ليسجل هدفه الثالث في ثلاث مباريات بكأس العالم.

وأدركت اليابان التعادل بعد ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني عن طريق دوان الذي سدد في الشباك مباشرة من خارج منطقة الجزاء مباشرة، قبل أن يسجل تاناكا هدف الفوز في الدقيقة 51 بعد أن تم اقرار الهدف بعد فحص مطول لتقنية حكم الفيديو المساعد.

مباراة إسبانيا واليابان
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إسبانيا تحتاج الى نقطة التعادل في أول مواجهة لها مع اليابان في كأس العالم من أجل حسم تأهلها.

وستلتقي اليابان مع كرواتيا في دور 16 بينما ستلعب إسبانيا، التي احتلت المركز الثاني برصيد أربع نقاط وهو نفس رصيد ألمانيا لكنها تفوقت عليها بفارق الأهداف، مع المغرب الفائز بصدارة المجموعة السادسة.

كأس العالم 2022
المنتخب الإسباني
المنتخب الياباني

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