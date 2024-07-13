تغطية مباشرة لمباراة أوروغواي وكندا لتحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا

يخوض منتخب أوروغواي اختبارًا جديدًا أمام كندا لتحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر منتخب أوروغواي لقاء نصف النهائي أمام كولومبيا بنتيجة 0-1 كما تلقى منتخب كندا الهزيمة أمام الأرجنتين بنتيجة 0-2 في نفس المرحلة.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة أوروغواي وكندا لتحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا:

منتخب أوروغواي يعلن تشكيله بتواجد القوة الضاربة

منتخب كندا يعلن تشكيله في غياب القائد ألفونسو ديفيز للإصابة

انطلاق صافرة بداية المباراة

الدقيقة 8: هدف مبكر لصالح أوروغواي عن طريق رودريغو بنتاكور

الدقيقة 18: دفاع كندا يبعد انطلاقة فردية رائعة من أوروغواي

الدقيقة 19: حارس كندا ينقذ فرصة خطيرة من نونيز لاعب أوروغواي

احتفال بنتاكور بهدفه في مرمى كندا

الدقيقة 22: منتخب كندا يحرز هدف التعادل عن طريق إسماعيل كوني