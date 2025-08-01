رد ساخر من الزمالك على أزمة إيقاف القيد

ردّ مصدر داخل نادي الزمالك، على أنباء عن إيقاف اتحاد الكرة قيد الأندية المدينة له، وعلى رأسها نادي الزمالك، بسبب تأخر سداد المستحقات المالية.

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وأفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إيقاف قيد اللاعبين الجدد لثلاثة أندية، هي الزمالك والإسماعيلي وفاركو، بسبب وجود مديونيات مالية مستحقة لم يتم تسويتها.

وأكدت المصادر أن الاتحاد يشترط سداد هذه الديون بالكامل قبل السماح للأندية بتسجيل أي تعاقدات جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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الزمالك يرد

الزمالك أعلن هذا الصيف عن سلسلة صفقات جديدة، شملت التعاقد مع مهدي سليمان لموسمين، وشيكو بانزا لأربعة مواسم، وعمرو ناصر وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم لكل منهما، وآدم كايد لثلاثة مواسم، وعبد الحميد معالي لخمسة مواسم، وأحمد ربيع لخمسة مواسم، بالإضافة إلى تجديد عقد عبد الله السعيد لموسمين.

في رد ساخر، نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك صحة هذه الأنباء، مستهجنًا فكرة إيقاف القيد في ظل تعاقد النادي مع عدد كبير من اللاعبين مؤخرًا.

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وقال المصدر: "كيف نتعاقد مع كل هذا العدد من اللاعبين، ولا يكون لنا علم بأننا ممنوعون من القيد أو حتى هناك نية لإيقافه".

أوضح المصدر أن هناك اتفاقية مبرمة بين الزمالك واتحاد الكرة بشأن جدولة المديونيات، مؤكدًا أن النادي يلتزم بسداد الدفعات المتفق عليها في مواعيدها المحددة.

واختتم حديثه بقوله: "يبدو أن بعضهم لديه أزمات داخل ناديه، ويحاول إبعاد الضوء عنه كي تنشغل الناس بمشاكل الزمالك".