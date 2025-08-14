الاتحاد الأوروبي: خطة الاستيطان ستقطع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية والضفة الغربية

حنين خالد.. من هي زوجة نجم الزمالك التي تعمل في راديو النادي؟ (فيديو وصور)
حنين خالد زوجة محمد عوادالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2025، 5:55 م

تستعد إذاعة "صوت الزمالك" لإطلاق بثها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن بين الأسماء التي انضمت إلى فريق العمل الإذاعي، تبرز حنين خالد، زوجة محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في القلعة البيضاء.

@soutelzamaleksc

من جيل لجيل.. الزمالك بيكتب تاريخ 🤍 هنا راديو صوت الزمالك 🎙️🏹 #sportsontiktok #footballtiktok #zamalek

♬ original sound - صوت الزمالك _ Sout EL Zamalek

 

 إذاعة الزمالك.. خطوة إعلامية طموحة

أعلن نادي الزمالك انطلاق إذاعة "صوت الزمالك" أونلاين، يوم الاثنين 18 أغسطس 2025، في إطار خطة شاملة لتعزيز التواصل مع الجماهير محليًا وعالميًا. 

وستقدم الإذاعة برامج رياضية وثقافية، إلى جانب تغطية حصرية لفعاليات النادي، عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة له.

وضم فريق الإذاعة مجموعة من الأسماء البارزة، بينها أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، ونيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة الحالي، بالإضافة إلى إعلاميين ومذيعين محترفين.

حنين خالد.. زوجة عواد في إذاعة الزمالك

يأتي انضمام حنين خالد إلى فريق إذاعة الزمالك تتويجًا لمسيرتها الإعلامية، فقد بدأت عملها مذيعةً في قناة "الحدث اليوم"، ثم انتقلت إلى قناة "النهار"، قبل أن تقدم بودكاست "إيجي" كآخر تجاربها.

ولفتت حنين الأنظار منذ زواجها من محمد عواد في 25 ديسمبر 2017، إذ أصبحت دائمة الحضور في مناسبات النادي، خاصة بعد انتقال الحارس إلى صفوف الزمالك في 2019. 

وتشجع حنين الفريق الأبيض، وترافق زوجها في معظم المباريات والبطولات، كما شاركته فرحة التتويج بالعديد من الألقاب.

 معلومات عن حنين خالد

تزوجت محمد عواد في 25 ديسمبر 2017، ولديهما ابن وحيد "مراد".

بدأت مشوارها الإعلامي في قناة "الحدث اليوم"، عملت لاحقًا في قناة "النهار"، وقدمت بودكاست "إيجي" كآخر أعمالها.

تمتلك أكثر من 210 آلاف متابع على حسابها الشخصي في "إنستغرام".

