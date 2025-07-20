الاتفاق تم.. أوسيمين يرحل إلى غلطة سراي التركي

أتمّ غلطة سراي التركي تفاصيل التعاقد مع اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي بصفة نهائية.

وينتهي عقد أوسيمين صاحب الـ 26 عاماً مع نابولي في شهر يونيو المقبل، وارتبط اسم اللاعب النيجيري بالرحيل للدوري السعودي وتحديداً مع ناديي الهلال والنصر، ولكن الصفقة لم تكتمل بسبب رغبة اللاعب في الانتقال إلى غلطة سراي.

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ولعب أوسيمين معاراً في الموسم الماضي مع غلطة سراي، وأسهم في تحقيق لقب الدوري التركي.

وبحسب الصحفي جيانلوكا دي مارزيو فإن ناديي نابولي وغلطة سراي توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال فيكتور أوسيمين.

وتبلغ قيمة الصفقة 75 مليون يورو، بالإضافة إلى نسبة 10% على إعادة البيع مستقبلًا.

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وسيدفع النادي التركي 40 مليون يورو فورًا، بالإضافة إلى قسطين إضافيين بقيمة 17.5 مليون يورو خلال 12 شهرًا.

وأشار إلى أن هناك بنداً يمنع انتقاله إلى إيطاليا خلال 24 شهراً وسيدفع غلطة سراي مبلغاً مالياً حال إتمام رحيل أوسيمين للدوري الإيطالي قبل نهاية هذه المدة.

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ومن المقرر أن يوقع أوسيمين عقداً لمدة 3 مواسم قادمة مع غلطة سراي.