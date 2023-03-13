غوارديولا: تقييم تجربتي مع مانشستر سيتي متوقف على دوري أبطال أوروبا
قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدرب الفني، إن تجربته مع النادي الإنجليزي سيتم الحكم عليها إذا قاد النادي لأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا.
ونال مانشستر سيتي 11 لقبا منذ التعاقد مع غوارديولا عام 2016.
وجاءت الألقاب الـ11 بواقع 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 ألقاب في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة/ ولقبين في كأس الدرع الخيرية.
لكن لم ينجح غوارديولا في قيادة مانشستر سيتي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم نجاحه في التتويج باللقب مرتين مع برشلونة عامي 2009 و2011.
وكان أفضل إنجاز قاري لغوارديولا مع مانشستر سيتي الوصول لنهائي نسخة موسم 2020/2021 حيث خسر 0/1 أمام تشيلسي.
وردا على سؤال عما إذا كان الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي سيحدد نجاحه في نظر الجماهير، قال غوارديولا: "نعم. هذا لا يعني أنني أتفق مع ذلك لكن بالتأكيد سيتم الحكم على هذا الأساس".
وأضاف المدرب الإسباني: "في مباراتي الأولى بدوري الأبطال هنا (عام 2016) سُئلت "هل أنت هنا لتحقيق اللقب؟" إذا كنت أقود ريال مدريد كنت لأتفهم هذا لكنني تقبلت الأمر، التطور الذي حققناه لن يغير ذلك".
ويستضيف مانشستر سيتي منافسه لايبزيغ الألماني في إياب دور الـ16، غدا الثلاثاء، وقد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1 في ألمانيا.
وقال غوارديولا إن هناك مجالا لتطور المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في جميع جوانب المباراة رغم تسجيله 34 هدفا هذا الموسم.
وأوضح بيب: "لا أحب أن يسجل لاعب واحد الأهداف من منطقة الجزاء لكن هذا مهم، نحتاج لذلك".
وأتم: "لكن خارج منطقة جزاء المنافس حيث لا يستطيع تسجيل الأهداف نحتاج منه أن يكون أكثر نشاطا، علينا النظر إلى ما يفعله وعليه أن يشارك فيما نفعله، لقد تطور وبإمكانه أن يصبح أفضل".
وسبق أن سجل هالاند 6 أهداف أمام لايبزيغ خلال مسيرته وجميعها خلال لعبه لبروسيا دورتموند، حيث سجل هدفين في 3 مرات أمام لايبزيغ.
ورغم انخفاض المعدل التهديفي لهالاند بعد بداية قوية قال كيفن دي بروين، إن الفريق كان سعيدا بما قدم المهاجم النرويجي.
وقال دي بروين: "أشعر كأننا في بداية الموسم عندما كان كل شيء يسير على ما يرام وكنا نفوز بالعديد من المباريات ولم يكن هناك أي أخطاء لكن حين تفقد بعض النقاط فالأمر يختلف".
وأوضح: "لا أشعر أن هناك أي مشكلة، لم أسمع أي شيء عن الفريق من هالاند أو أي شخص آخر".
وأكمل لاعب الوسط البلجيكي: "الجماهير تحكم على الطريقة التي نلعب بها، ربما في بعض المباريات نلعب بشكل أفضل عن السنوات السابقة، لكن في بعض المباريات مثل كريستال بالاس على ملعبنا (حين سجل هالاند ثلاثية في الفوز 4/2) كان سببا في تحقيقنا للفوز".