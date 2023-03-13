غوارديولا: تقييم تجربتي مع مانشستر سيتي متوقف على دوري أبطال أوروبا

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدرب الفني، إن تجربته مع النادي الإنجليزي سيتم الحكم عليها إذا قاد النادي لأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا.

ونال مانشستر سيتي 11 لقبا منذ التعاقد مع غوارديولا عام 2016.

وجاءت الألقاب الـ11 بواقع 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 ألقاب في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة/ ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

لكن لم ينجح غوارديولا في قيادة مانشستر سيتي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم نجاحه في التتويج باللقب مرتين مع برشلونة عامي 2009 و2011.