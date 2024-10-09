موعد مباراة السعودية واليابان والقنوات الناقلة

ينتظر المنتخب السعودي مواجهة قوية ضد نظيره الياباني، مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب السعودية بدأ التصفيات بتعادل محبط مع إندونيسيا 1-1 في الجولة الأولى بجدة، قبل أن يحقق فوزاً ثميناً بعشرة لاعبين على حساب الصين بفضل ثنائية المدافع حسن كادش.

فيما حققت اليابان الفوز في أول جولتين على كل من الصين 7-0 والبحرين 5-0.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب اليابان صاحب الصدارة.

ودائماً ما تحفل المواجهات بين الطرفين بالندية والإثارة، وتشهد تنافساً كبيراً في البطولات الآسيوية، بما في ذلك تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

يستضيف المنتخب السعودي ضيفه الياباني، مساء الخميس 10 أكتوبر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وتنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة والقاهرة، وتذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".