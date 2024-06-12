صفقة كبيرة.. الأهلي السعودي يستهدف ضم مدافع بايرن ميونخ
كشفت تقارير إعلامية عن وضع النادى الأهلي السعودي الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ، ضمن أبرز أحد أهدافه للموسم الجديد.
ووفقًا لِما ذكره محمد القاعود، المذيع بقناة "bbcarabia"، فإن إدارة الأهلي السعودي وضعت ماتياس دي ليخت على رأس أولوياتها لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل.
وأشار "القاعود" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى أن النادي السعودي يسعى لعقد صفقة مزدوجة مع بايرن ميونخ، بعد وضع جوشوا كيميتش هدفًا رئيسًا للفريق في خط الوسط.
وكان تمَّ تداول تقارير تفيد بأن بايرن ميونخ منفتح على بيع مدافعه الهولندي، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وعاودت إدارة الأهلي اهتمامها بالتعاقد مع كيميتش بطلب من المدرب ماتياس يايسله، بعد فشل التعاقد معه في يناير الماضي بسبب رفض ناديه الألماني العرض السعودي.
ويرتبط دي ليخت بعقد مع النادي الألماني حتى 2027، وكان انتقل إليه في صيف 2022 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، ويلعب لصفوف المنتخب الهولندي منذ 2017.