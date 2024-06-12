صفقة كبيرة.. الأهلي السعودي يستهدف ضم مدافع بايرن ميونخ

كشفت تقارير إعلامية عن وضع النادى الأهلي السعودي الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ، ضمن أبرز أحد أهدافه للموسم الجديد.

ووفقًا لِما ذكره محمد القاعود، المذيع بقناة "bbcarabia"، فإن إدارة الأهلي السعودي وضعت ماتياس دي ليخت على رأس أولوياتها لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل.

وأشار "القاعود" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى أن النادي السعودي يسعى لعقد صفقة مزدوجة مع بايرن ميونخ، بعد وضع جوشوا كيميتش هدفًا رئيسًا للفريق في خط الوسط.