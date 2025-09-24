انفعل عليه في غرفة الملابس.. فيريرا يعنف نجم الزمالك أمام زملائه

كشفت مصادر، عن حقيقة اجتماع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مع لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة، وتحدثه بأن من يريد عدم لعب المباراة سيمنحه راحة، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وفقد الزمالك نقطتين في صراع الاحتفاظ بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن تعادل مع ضيفه الجونة 1-1، أمس الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثامنة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة، وما زال في المركز الأول بفارق نقطتين عن المصري أقرب مطارديه.

أزمة مالية تضرب الفريق

قبل المباراة كان مجلس إدارة الزمالك قد أصدر بيانًا أشاد فيه بروح وعزيمة اللاعبين، وصبرهم على تأخر مستحقاتهم المالية.

وخرج أحد الإعلاميين المصريين وقال إن المدرب يانيك فيريرا اجتمع باللاعبين قبل مباراة الجونة وقال لهم: "لا يوجد أموال.. من يريد لعب مباراة الجونة سيلعب ومن لا يريد هو حر".

حقيقة كلام مدرب الزمالك

نفى مصدر مقرب من إدارة نادي الزمالك ما تم تداوله، وكشف أن المدرب تحدث في المحاضرة الفنية التي سبقت المباراة، ووجه حديثه للاعبين قائلًا: "لا نريد التفكير في أي شيء غير الفوز في المباراة، ونلعب لشعار النادي ولأنفسنا".

وبعد انتهاء المباراة بالتعادل، اجتمع المدرب باللاعبين في غرفة الملابس، وكان صوته مرتفعًا إلى درجة كبيرة، فقد كان منفعلا بشدة.

كما أن بعض اللاعبين كانوا يعاتبون بعضهم بعنف وبصوت عالٍ بسبب النتيجة، ودار كل الكلام من المدرب حول تساؤل واحد: "قلت لكم نلعب ونفوز كما حدث في مباراتي المصري والإسماعيلي.. لماذا نخرج متعادلين؟".

كما تلقى شيكو بانزا نجم الفريق تعنيفا خاصا من المدرب أمام زملائه، بسبب إضاعته عدة فرص سهلة كانت كفيلة بتحقيق الفريق الفوز.