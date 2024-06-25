حقيقة منع مجلس إدارة الزمالك من حضور المباريات
حسم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، موقف مجلس إدارة نادي الزمالك، من حضور المباريات في المدرجات، بعد اعتذار الزمالك عن لعب مباراة الأهلي، اليوم الثلاثاء.
ورفض نادي الزمالك، في بيان رسمي، خوض لقاء الأهلي لظروف قهرية تتمثل في غياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد كرة القدم، بحسب بيان النادي الأبيض.
وراجت تقارير صحفية، حول نية رابطة الأندية المصرية، توقيع عقوبة بمنع أعضاء مجلس إدارة الزمالك من حضور المباريات، بعد الاعتذار عن مواجهة الأهلي.
ونفى دياب هذه التقارير، مؤكدًا أنه سيتم توقيع عقوبة مالية فقط على نادي الزمالك.
وأكد دياب في تصريحات صحفية أنه لم يتم تحويل مجلس إدارة الزمالك للجنة الانضباط أو منعهم من حضور المباريات.
واختتم: "سيقتصر الأمر على عقوبة مادية بحق الزمالك".
وقررت الرابطة اعتبار الزمالك خاسرًا بنتيجة 0-2 لصالح الأهلي، بجانب خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الفريق الأبيض، وإعادة ترتيب الفريق ضمن جدول الدوري المصري.
وأعلنت الرابطة تغريم الزمالك بعقوبة مالية سيتم تحديدها من جانب مجلس إدارة الرابطة، بجانب معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب.
ونشرت رابطة الأندية نتائج مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري باعتبار الزمالك خاسرًا.
وارتفع رصيد الأهلي بعد هذا القرار إلى 45 نقطة في المركز الثاني خلف بيراميدز صاحب الصدارة، بينما أصبح رصيد الزمالك 34 نقطة في المركز العاشر.