حقيقة منع مجلس إدارة الزمالك من حضور المباريات

ورفض نادي الزمالك، في بيان رسمي، خوض لقاء الأهلي لظروف قهرية تتمثل في غياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد كرة القدم، بحسب بيان النادي الأبيض.

وراجت تقارير صحفية، حول نية رابطة الأندية المصرية، توقيع عقوبة بمنع أعضاء مجلس إدارة الزمالك من حضور المباريات، بعد الاعتذار عن مواجهة الأهلي.

ونفى دياب هذه التقارير، مؤكدًا أنه سيتم توقيع عقوبة مالية فقط على نادي الزمالك.

وأكد دياب في تصريحات صحفية أنه لم يتم تحويل مجلس إدارة الزمالك للجنة الانضباط أو منعهم من حضور المباريات.

واختتم: "سيقتصر الأمر على عقوبة مادية بحق الزمالك".